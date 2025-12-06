Acasă » Știri » Cum arată fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu la 23 de ani. Imagine rară cu Mario!

Cum arată fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu la 23 de ani. Imagine rară cu Mario!

06/12/2025
Cum arată fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu la 23 de ani. Imagine rară cu Mario!
Cum arată Mario, fiul lui Adrian Mutu. Sursă: Arhivă Cancan
Mario Mutu a fost surprins într-o ipostază care i-a uimit pe fani. Fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu a acaparat atenția prin schimbarea lui radicală, la un eveniment oficial din Milano. Este de nerecunoscut! Toate detaliile în articol. 

Mario Mutu este aproape de nerecunoscut! Ajuns la vârsta de 23 de ani, fiul lui Mutu a uimit prin apariția lui elegantă la un eveniment dedicat Zilei Naționale a României care s-a desfășurat la Milano. 

Cum arată Mario Mutu la 23 de ani

Tânărul a participat recent la recepția organizată de Consulatul României la Milano, alături de mama și bunica lui. Printre artiști care au întreținut atmosfera s-a numărat și Cristina Spătar, care a postat imagini de la eveniment alături de Mario. 

Într-o ținută elegantă formată dintr-un costum negru și o cămașă albă, tânărul a captat privirile, dar a reușit să atragă atenția și pentru kilogramele în plus pe care le-a luat. 

Alexandra Spătaru alături de Mario Mutu. Sursă: Arhivă Cancan
Alexandra Spătaru alături de Mario Mutu. Sursă: Arhivă Cancan

După terminarea evenimentului, Mario a zburat către Spania, acolo unde s-a revăzut cu frații săi și cu Adrian Mutu, tatăl lui. Fostul fotbalist a împărtășit cu fanii fotografii din Madrid în care apare alături de soția lui, Sandra, și de copiii lui: Tiago, Mario și Adriana. 

Mario Mutu este fiul Alexandrei Dinu și al lui Adrian Mutu. De la despărțirea celor doi, acesta a crescut alături de mama sa, iar cu tatăl s-a văzut mai rar, din cauza distanței, însă cei doi au o relație bună. 

„Avem o relație normală, tensionată. Așa e între un tată de 44 de ani și un băiat de aproape 21. Nu sunt toate bune și frumoase. Mai face prostii. La 21 de ani ce poți să faci?! Nu o să stea la birou sau să fie ușă de biserică. Eu cred că un băiat bine educat. Acum se maturizează și capătă experiență. 

Îl simt mai responsabil. I-am spus că niciodată nu o să învețe din experiențele frumoase, ci din lucrurile adevărate. O să fie format ca bărbat din deciziile proaste și experiențele greșite pe care le face. Sper să învețe. Are și el perioade și perioade. Noi avem o relație bună. E și el acum bărbățel și vede lucrurile din alte puncte de vedere”, spunea Adrian Mutu, în urmă cu 2 ani. 

×