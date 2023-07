Cum arată și cu ce se ocupă fosta soție a lui Adrian Mutu, la 10 ani de la divorț. Consuelo s-a retras în Republica Dominicană

Consuelo Matos, fosta soție a lui Adrian Mutu, a fost considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume. De mai mulți ani s-a retras din viața publică și s-a întors în țara natală, Republica Dominicană. Iată ce s-a ales de femeia care i-a dăruit actualului antrenor două fiice superbe.

Consuelo Matos Gomez, fosta soţie a lui Adrian Mutu, ajunsă la vârsta de 50 de ani, s-a schimbat enorm în ultimii ani. Bruneta a devenit cunoscută datorită poveștii de iubire cu Adrian Mutu care a durat între anii 2005 și 2013.

Divorțul lor a ținut la vremea respectivă primele pagini ale ziarelor. Deși la vremea respectivă cei doi au încercat să fie cât se poate de discreți în ceea ce privește separarea, antrenorul a dezvăluit motivul divorțului de Consuelo în cartea sa autobiografică, „Revnirea din infern”: „Ne-am cunoscut la Roma și, treptat, ne-am dat seama că între noi există o atracție. Ce mi-a plăcut la ea? Era sensibilă, caldă. OK, eram firi foarte diferite, dar pe atunci credeam că acest lucru este benefic, pentru că urma să ne completăm. Șase, șapte luni am fost prieteni, apoi am decis să ne căsătorim”.

De altfel, ori de câte ori este întrebat, Adrian Mutu are numai cuvinte de laudă la adresa fostei sale soții: „M-a schimbat și mă enervează bărbații care spun că nimic nu-i schimbă sau că nu e ok să te influențeze o femeie, mai ales nevasta. Eu am făcut asta ca să o am lânga mine; mi-am dat seama de la început că e foarte specială – pentru mine, nu știu cum o privesc alții. Toată lumea spune că e foarte frumoasă și eu știu asta. Dar dacă era numai foarte frumoasă și asta-i tot, nu era același lucru. Nu m-aș fi schimbat doar pentru atât. Cred că alături de Consuelo am descoperit ce-mi doresc, dar nu dezvolt, că nu facem aici poezie”.

Ce s-a ales de femeia care i-a dăruit lui Adrian Mutu două fete superbe

După divorțul de tatăl fiicelor ei, Consuelo Matos Gomez s-a retras în țara natală, în Republica Dominicană, acolo unde și-a deschis propria agenție imobiliară. Aceasta se ocupă cu vânzarea caselor dintr-un complex de lux. Prețul locuințelor nu este pentru orice buzunar, fiind vorba de sume de peste un milion de euro.

În plus, bruneta are grijă de cele două fiice ale sale, Adrian Mutu fiind mereu recunoscător pentru educația pe care acestea au primit-o.

„Altă problemă, cu fetele, că vor să studieze, acum, în Europa. Trebuie să le fac pașapoartele românești. Cea mare are 17 ani. Acum are prieten, de aici a început să se deterioreze relația noastră, că și-a făcut prieten”, a dezvăluit Adrian Mutu.