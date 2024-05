Rețeta cu care Nadia Comăneci dă lovitura de Paște! Nu lipsește în niciun an de pe masă

Nadia Comăneci este stabilită de două decenii în Statele Unite ale Americii, însă niciodată nu a uitat de tradițiile românești chiar dacă s-a aflat la mare distanță de casă. „Zeița de la Montreal” este pasionată de gătit și ori de câte ori are ocazia face diverse preparate delicioase, cu care-i surprinde pe cei dragi. Fosta mare gimnastă le face toate poftele soțului ei, Bart Conner, și fiului Dylan. Pentru că tot vine Paștele, campioana României a dezvăluit ce bunătăți face mereu atunci când sunt sărbătorile pascale.

Nadia Comăneci locuiește în SUA de ani buni, însă niciodată n-a uitat de locul ei de baștină. Chiar dacă locuiește departe de România, fosta mare gimnastă respectă tradițiile noastre și le urmează cu drag. De Paște, aceasta preferă să gătească în special preparate din zona Moldovei și există anumite bunătăți la care nu renunță niciodată în preajma acestei sărbători. Spre exemplu, salata de vinete.

„Îmi place să gătesc, în special preparate din zona Moldovei. Am învăţat de la mama şi pot spune că mă simt chiar foarte bine în bucătărie. Salata de vinete pe care am făcut- o pentru masa de Paşte s-a mâncat în câteva minute”, a dezvăluit Nadia Comăneci, conform click.ro

Chiar seara trecută, campioana României le-a arătat tuturor fanilor ei cozonacii și ouăle vopsite pentru Paște. „Făcuți de casă”, a scris aceasta în descrierea fotografiei.

Nadia Comăneci preferă să facă sarmale de curcan în foi de viță, așa cum a învățat-o mama ei. A dezvăluit că fiul ei le adoră, așa că le gătește ori de câte ori poate. Printre altele, vedeta sportului românesc a explicat și cum le prepară!

„Facem în fiecare an o sărbătoare în familie, e rar când ne adunăm cu toţii, din toate colţurile lumii. Masa tradiţională e complexă, ei vor curcan, eu fac sărmăluţe cu curcan, sărmăluţe în foi de viţă, pentru că aşa am învăţat de la mama. Am descoperit anul trecut că băieţelul meu iubeşte sarmalele.

În acestea pun carne tocată de curcan (carne slabă care nu îngraşă), ceapă (jumătate o călesc, jumătate o pun crudă) şi puţin orez la final. În loc să folosesc bulion, pun sos de salsa (se ştie că ardeiul iute ajută la slăbit). Eu prepar toată compoziţia şi împletitura, iar dedesubt adaug varză murată, cumpărată la borcan, tăiată de-a gata”, a mai spus Nadia Comăneci.