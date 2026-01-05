Acasă » Teste IQ » Iluzie optică virală | Numai 1% dintre genii văd numărul ascuns în această imagine, în mai puțin de 30 de secunde

Iluzie optică virală | Numai 1% dintre genii văd numărul ascuns în această imagine, în mai puțin de 30 de secunde

De: Irina Vlad 05/01/2026 | 07:41
Iluzie optică virală | Numai 1% dintre genii văd numărul ascuns în această imagine, în mai puțin de 30 de secunde
sursă foto: Jagranjosh.com

CANCAN.RO ți-a pregătiti o iluzie optică virală. Numai 1% dintre genii văd numărul ascuns în imagine. Ai la dispoziție 30 de secunde să deslușești misterul. Ești pregătit? Dacă da, spor la treabă!

Testează-ți capacitățile vizuale încercând să rezolvi această iluzie optică. În mijlocul imaginii se ascunde o cifră. Se spune că doar cei cu o inteligență peste medie o pot găsi în mai puțin de 30 de secunde.

Iluzie optică virală | Ce număr vezi în poza?

Iluziile optice, cunoscute pentru capacitatea lor de a distorsiona mintea și de a remodela percepțiile, se manifestă în diverse forme – fizice, fiziologice și cognitive. Ele oferă o privire asupra modului în care indivizii percep lucrurile și pot servi chiar drept componente în teste de psihanaliză. Creierul uman poate interpreta imaginile diferit, creând perspective variate din unghiuri diferite.

sursă foto: Jagranjosh.com

Această iluzie optică în parte prezintă o ilustrație inteligentă, provocând privitorii să găsească cifra ascunsă în imaginea de mai sus. Potrivită atât pentru adulți, cât și pentru copii, această problemă provoacă privitorii. Ai încercat să găsești numărul ascuns și nu ai reușit?

Nu este nicio problemă, acest lucru nu te va pune într-o poziție dezavantajată față de alții. Este vorba despre o iluzie care i-a pus pe mulți cititori la încercare și un test de inteligență în adevăratul sens al cuvântului.

sursă foto: Jagranjosh.com

Felicitările se îndreaptă către cei care s-au încadrat în timp și au reușit să descopere numărul din imagine. Pentru cei care nu au descoperit rezolvarea iluziei optice de astăzi, AICI am pregătit o selecție cu diverse teste de inteligență și iluzii optice, cu ajutorul cărora te poți antrena până la următoarea provocare.

Test de inteligență | În această fotografie s-a strecurat o mare greșeală. Găsiți-o în 10 secunde!

Test de perspicacitate | 3 diferențe în 13 secunde: Le puteți găsi pe toate? Foarte puțini o văd pe cea de-a treia

