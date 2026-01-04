Acasă » Știri » Test de inteligență | Unul dintre acești 6 bărbați este stângaci. Îl puteți identifica?

De: Anca Chihaie 04/01/2026 | 15:55
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de logică! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare test de inteligență

În acest puzzle de logică vizuală, ești provocat să identifici persoana stângace dintre cinci indivizi, fiecare implicat într-o activitate diferită. Regulile sunt simple, dar înșelătoare: o persoană dreptace își va folosi mâna dreaptă pentru acțiunea principală, în timp ce o persoană stângace va efectua gestul esențial cu mâna stângă. Imaginea trebuie analizată cu atenție, deoarece detaliile aparent nesemnificative fac diferența și pot conduce rapid la concluzia corectă.

Privind pe rând fiecare personaj, se observă că bărbatul care bate cuiul folosește mâna dreaptă, la fel și cel care taie lemnul cu fierăstrăul. Persoana care scrie la birou ține instrumentul de scris tot cu mâna dreaptă, iar fotograful, deși utilizează ambele mâini pentru a ține aparatul, apasă butonul de declanșare cu degetul mâinii drepte. Toate aceste indicii arată clar că cei patru sunt dreptaci și își folosesc mâna dominantă pentru acțiunea principală.

Singura excepție este chelnerul care servește băuturile. Deși ține tava în mâna dreaptă, el folosește mâna stângă pentru a oferi paharul, ceea ce indică faptul că aceasta este mâna sa dominantă. Pentru persoanele stângace, este mai ușor să mențină un obiect stabil cu mâna dreaptă și să execute mișcarea precisă cu stânga. Astfel, răspunsul corect al acestui test de perspicacitate este chelnerul, singurul stângaci dintre cei cinci.

CITEȘTE ȘI: Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați 2 chibrituri, pentru a transforma 906 în cel mai mare număr cu putință

Testul începutului de 2026 | Care dintre aceste 3 familii nu este reală?

