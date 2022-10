Cine e Mara, iubita lui Mario Mutu. Fiul lui Adi Mutu și al Alexandrei Dinu și-a găsit sufletul pereche

Mario Mutu se mândrește tare cu iubita lui, Mara! Fiul lui Adi Mutu și al Alexandrei Dinu este îndrăgostit și ar avea, deja, gânduri serioase. Tânărul de 20 de ani susține că și-a găsit sufletul pereche!

Dragoste la prima vedere – așa cum este și versul unei cunoscute melodii – a fost între ei! Mario, fiul lui Adi Mutu și al Alexandrei Dinu, din căsnicia anterioară, în vârstă de 20 de ani, este îndrăgostit de Mara. Tânăra de 19 ani ar fi fost cea care i-a pus „capac” fiului antrenorului de la Rapid.

Cine este Mara, iubita lui Mario Mutu

Mara nu este străină nici ea showbizului românesc. Tânăra în vârstă de 19 ani este căntăreață și a avut colaborări alături de Costi Ioniță. În plus, este populară și pe rețelele de socializare, având peste 12.000 de urmăritori.

Pe rețelele de socializare, Mara pozează extrem de sexy, iar fotografiile cu ea sunt adevărate „delicii” pentru urmăritori. Îmbrăcată sumar sau în piese vestimentare ce-i pun în valoare formele, Mara își „mitraliază” prietenii virtuali cu imagini în care i se poate observa talia trasă prin inel.

Relația dintre artistă și Mario Mutu este serioasă, potrivit mărturisirilor făcute de fiul lui Adi Mutu. Deși se află la început de drum, Mario simte că Mara ar fi sufletul pereche și crede că și în viața anterioară ar fi fost împreună. În plus, părinții acestora s-au cunoscut, iar cei doi îndrăgostiți au făcut un pas important în relația lor, și anume s-au mutat împreună.

”Este iubita mea. A fost o postare, dar acum nu mai este doar o postare. Pe Instagram i-am dat eu mesaj. Am văzut-o creață mai focoasă. Am zis: ‘hai să văd și eu ce e de ea.’ O lună. Două luni. Trei luni. Și în viața anterioară am fost împreună”, spune fiul Alexandrei Dinu și al lui Adrian Mutu.

”Este o relație. S-au schimbat termenii și condițiile. Atât pot să zic. Ideea e că nu contează de cât timp suntem împreună. Am fost împreună toată viața sufletește, pentru că ne înțelegem prea bine. În două zile, zici că îl știam de 17 ani”, a spus, imediat, Mara, pentru Fanatik.

În plus, Mario a mai mărturisit că mama lui, Alexandra Dinu, s-a înțeles foarte bine cu Mara și nu a ascuns că are o relație. Pe de altă parte, însă, părinții artistei au aflat din presă că fiica lor formează un cuplu cu fiul antrenorului de la Rapid. Dar și între Mario Mutu și părinții iubitei sale s-a desfășurat natural prima întâlnire.

„Din prima zi când am mers la ei, m-am simțit ca acasă, energetic vorbind. Nu cunoști un om într-o zi, poate nici în cinci ani. Dar energetic este cum mi-am dorit să fie din ambele părți”, a mărturisit Mario.

Sursă foto: Instagram