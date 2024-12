Marius Manole se alătură campaniei Ambasador pentru ACASĂ și donează costumul purtat în prima piesă de teatru în care a jucat

Marius Manole este cel de-al patrulea ambasador al Fundației Hope and Homes for Children care se alătură campaniei Ambasador pentru ACASĂ. Când construim O CASĂ, construim UN OM. În cadrul acestei inițiative, Marius Manole își donează costumul purtat în debutul său pe scenă, în piesa de teatru Inimă de câine. Acest gest simbolic vine însoțit de un apel la solidaritate, actorul încurajând oamenii să doneze pentru a contribui la strângerea sumei de 30.000 de euro, necesară construirii unui viitor mai bun pentru 11 copii cu nevoi speciale medii și severe.

https://hopeandhomes.ro/campania-mea/marius-manole/

„Pentru mine, teatrul este locul în care am simțit, pentru prima dată, că am un ACASĂ. Costumul pe care îl donez poartă amprenta acelui început și sper că va inspira cât mai mulți oameni să ofere un ACASĂ unor copii care au mare nevoie de unul. Donația voastră nu este doar o contribuție materială, ci o șansă de a schimba vieți și destine.” – declară Marius Manole.

În urma donațiilor realizate, unul dintre donatorii care vor sprijini cauza va fi desemnat prin tragere la sorți pentru a intra în posesia costumului oferit de actor, un simbol al începuturilor și al pasiunii pentru artă.

O misiune ambițioasă: 450.000 de euro pentru copiii din ultimul centru de plasament din sectorul 5

Campania Ambasador pentru ACASĂ este dedicată strângerii fondurilor necesare închiderii ultimului centru de plasament din sectorul 5 al Capitalei. Hope and Homes for Children își propune să construiască o casă familială sigură și primitoare pentru cei 11 copii cu nevoi speciale. Suma totală necesară proiectului este de 450.000 de euro, bani care vor fi investiți în crearea unui mediu adaptat nevoilor copiilor.

În doar 30 de zile de la lansare, campania a adunat deja 385.000 de euro prin eforturile primilor trei ambasadori: David Popovici, Amalia Enache și Mihai Morar.

David Popovici, campion mondial la înot, a donat echipamentul de premiere de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, reușind să mobilizeze mii de oameni să doneze.

Amalia Enache, jurnalist și prezentator TV, a oferit o bijuterie specială, cu diamant și perlă, ca premiu pentru un donator norocos.

Mihai Morar, jurnalist și om de radio, a oferit o experiență unică de Podcast, atrăgând atât donatori individuali, cât și sprijin din partea companiilor.

Cum poți contribui?

Toți cei care doresc să susțină campania o pot face donând pe platforma oficială Hope and Homes for Children. Fiecare donație este o șansă de a transforma viețile unor copii, precum și posibilitatea de a câștiga premiul oferit de ambasador.

Prin implicarea lui Marius Manole și prin generozitatea comunității, Hope and Homes for Children este mai aproape de a transforma un vis în realitate: un cămin pentru copiii care au nevoie de sprijin, dragoste și un loc pe care să-l numească ACASĂ.

Despre Hope and Homes for Children România

În total, în 26 de ani de intervenții, Hope and Homes for Children România a susținut 43.400 de copii să rămână în siguranță lângă părinții sau familia lor extinsă și să nu fie instituționalizați, prin Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie. Din 1998 și până în prezent, Fundația a contribuit la închiderea a 72 de centre de plasament, iar prin eforturile Hope and Homes for Children și ale partenerilor săi au fost dezvoltate 128 de case familiale, cu 7.400 de copii scoși din orfelinate și 2.000 reintegrați în familia naturală sau extinsă.

https://hopeandhomes.ro/