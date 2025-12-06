Goana după cadouri a început în familia artistului! Soția a vrut, Damian Drăghici nu a mai stat pe gânduri

Damian Drăghici, copil crescut în vechea mahala bucureșteană, printre titanii Fănica Luca și Romica Puceanu, face parte din categoria de artiști pe cale de dispariție. A cucerit America, cu un nai simplu și o orchestră spectaculoasă. Naiul acela pe care i l-a pus bunicul în mână când abia știa să lege șireturile. A cântat și prin sate, și prin State, de la Giurgiu la New York, de-aia îl iubește lumea, că e autentic. Oricât ar fi străbătut el lumea Damian Drăghici s-a întors acasă la București unde pe lângă muzică își filmează propriul podcast. Dar indiferent cât este de ocupat, mereu își face timp pentru familia sa. Iată cât de responsabil este atunci când alături îi sunt copiii, soția și socrii. CANCAN.RO are imagini fabuloase cu artistul!

Lăutarul care a făcut America să joace a fost surprins la mall alături de familia completă: soție, copil și socrii, bucurându-se de o mini-vacanță de star înainte de un nou concert exploziv. Damian a lăsat pentru câteva ore naiul și lumina reflectoarelor și s-a transformat în cel mai relaxat tată. S-a plimbat prin magazine, a făcut glume cu micuțul, iar atmsfera era foarte destinsă. Cunoscutul artist știe să se bucure de clipele petrecute cu familia, iar asta o demonstrează imaginile pe care vi le prezentăm.

Damian Drăghici, în vacanța de sărbători, cu familia completă!

În acest weekend CANCAN.RO l-au surprins pe Damian Drăghici în mall Băneasa, alături de familia sa. Cu fiul său de mână, soția, Cristina Stroe, și socrii lângă el, artistul a luat la pas câteva magazine. Partenera lui de viață a făcut o oprire la Sephora pentru a-și face plinul de farduri.

În tot acest timp, artistul a demonstrat că este bărbat responsabil care știe și să aibă grijă de copil, și să îi dea libertate partenerei. A stat, a supravegheat, a zâmbit și cărat sacoșele, o adevărată meditație lăutărească la aglomerația și nervii din mall. Dar toate acestea nici nu mai contează atunci când petreci timp cu familia, mai ales pentru un artist atât de ocupat ca el. În plus, și relația cu socrii săi pare foarte apropiată, căci artistul și părinții soției au stat de vorbă cât ea s-a uitat prin magazine.

Se pare că Damian Drăghici știe să își împartă timpul și, ori de câte ori are ocazia, petrece alături de familia lui: În liniște și poate cu un un strop din farmecul ăla muzical pe care-l poartă în sânge. O pauză binevenită după Opera Națională și o gură de aer înainte de următorul show. Damian Drăghici nu e doar artist. E poveste, e tradiție, e Bucureștiul vechi care respiră prin generații.

