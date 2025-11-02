Cât de mare a crescut fiul lui Damian Drăghici! Scena poate aștepta, familia are prioritate

Damian Drăghici este dovada clară a faptului că oricât de ocupat ai fi, familia trebuie să fie prioritară. Artistul și familia au vrut să profite de zilele de toamnă călduroase, așa că au ieșit la plimbare. Puțină mișcare nu strică niciodată, mai ales că știm cât de mult preț pune de ceva timp pe un stil de viață sănătos. A înlocuit naiul cu râsetele celui mic, iar imaginile surprinse de CANCAN.RO parcă sunt desprinse dintr-un tablou de familie ideal.

Damian Drăghici s-a bucurat de o plimbare pe străzile Capitalei alături de Cristina Stroe, soția sa, micuțul Andrei și, cel mai probabil, o prietenă de familie, care a ieșit și ea cu două fetițe. Nimic extravagant sau care să atragă atenția. Dacă era ceva ce putea într-adevăr să atragă atenția, era naturalețea momentului.

Deși este un muzician de renume, talentat și apreciat de toată lumea, atunci când iese în public se comportă firesc. Cu zâmbetele până la urechi, s-au relaxat și au bucurat de o zi liniștită.

Damian Drăghici, plimbare cu familia prin Capitală

Unele vedete preferă să-și petreacă diferit timpul liber. Merg pe la vreun restaurant de fițe, ori fac vreo escapadă scurtă în afara țării. Nu și Damian Drăghici, care nu pune preț pe astfel de lucruri, ci pe timpul de calitate petrecut în prezența celor dragi. Îmbrăcat lejer, cu o bluză largă bleumarin, pantaloni scurți și încălțăminte sport, artistul a avut grijă să nu uite de hidratare. Într-o plasă avea 2 sticle cu apă, pentru a se asigura că nimeni nu va suferi de sete pe parcursul plimbării.

Cât despre soția mai tânără cu 23 de ani, tot pentru lejeritate a optat. A purtat o pereche de colanți negri, un tricou și o bluză sport, toate în aceeași nuanță. Și-a pus și o șapcă și o pereche de ochelari de soare, probabil, pentru a nu-și mai bate capul cu makeup-ul. După expresiile tuturor, părea că fac glume între ei. Ce să mai, o zi pe relax. Și artiștii mari au nevoie de normalitate, din când în când.

