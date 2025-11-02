Acasă » Exclusiv » Cât de mare a crescut fiul lui Damian Drăghici! Scena poate aștepta, familia are prioritate

Cât de mare a crescut fiul lui Damian Drăghici! Scena poate aștepta, familia are prioritate

De: Andrei Iovan 02/11/2025 | 19:36
Cât de mare a crescut fiul lui Damian Drăghici! Scena poate aștepta, familia are prioritate
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Damian Drăghici este dovada clară a faptului că oricât de ocupat ai fi, familia trebuie să fie prioritară. Artistul și familia au vrut să profite de zilele de toamnă călduroase, așa că au ieșit la plimbare. Puțină mișcare nu strică niciodată, mai ales că știm cât de mult preț pune de ceva timp pe un stil de viață sănătos. A înlocuit naiul cu râsetele celui mic, iar imaginile surprinse de CANCAN.RO parcă sunt desprinse dintr-un tablou de familie ideal. 

Damian Drăghici s-a bucurat de o plimbare pe străzile Capitalei alături de Cristina Stroe, soția sa, micuțul Andrei și, cel mai probabil, o prietenă de familie, care a ieșit și ea cu două fetițe. Nimic extravagant sau care să atragă atenția. Dacă era ceva ce putea într-adevăr să atragă atenția, era naturalețea momentului.

Damian Drăghici a bifat o zi de relaxare cu familia

Deși este un muzician de renume, talentat și apreciat de toată lumea, atunci când iese în public se comportă firesc. Cu zâmbetele până la urechi, s-au relaxat și au bucurat de o zi liniștită.

Damian Drăghici, plimbare cu familia prin Capitală

Unele vedete preferă să-și petreacă diferit timpul liber. Merg pe la vreun restaurant de fițe, ori fac vreo escapadă scurtă în afara țării. Nu și Damian Drăghici, care nu pune preț pe astfel de lucruri, ci pe timpul de calitate petrecut în prezența celor dragi. Îmbrăcat lejer, cu o bluză largă bleumarin, pantaloni scurți și încălțăminte sport, artistul a avut grijă să nu uite de hidratare. Într-o plasă avea 2 sticle cu apă, pentru a se asigura că nimeni nu va suferi de sete pe parcursul plimbării.

Se schimbă vremea în România. Meterologul ANM, EXCLUSIV pentru Gândul: Un front atmosferic rece ajunge în țara noastră și aduce ploi
Se schimbă vremea în România. Meterologul ANM, EXCLUSIV pentru Gândul: Un front atmosferic...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Cât despre soția mai tânără cu 23 de ani, tot pentru lejeritate a optat. A purtat o pereche de colanți negri, un tricou și o bluză sport, toate în aceeași nuanță. Și-a pus și o șapcă și o pereche de ochelari de soare, probabil, pentru a nu-și mai bate capul cu makeup-ul. După expresiile tuturor, părea că fac glume între ei. Ce să mai, o zi pe relax. Și artiștii mari au nevoie de normalitate, din când în când.

NU RATA: Damian Drăghici, pus în aşteptare de prichindel! Micuţul Andrei i-a aliniat pe mami şi tati în public

CITEȘTE ȘI: Damian Drăghici s-a dezbrăcat într-o parcare și… Credea că nu-l vede nimeni!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Adolescenții din Capitală au dus Halloween-ul la extrem! Petrecerea din club s-a terminat pe trotuar. „Cine pică primul” a fost proba serii
Exclusiv
Adolescenții din Capitală au dus Halloween-ul la extrem! Petrecerea din club s-a terminat pe trotuar. „Cine pică primul”…
Brigitte Pastramă nu mai are timp pentru iubire! Motivul pentru care nu-și mai vede soțul cu zilele: “Când se întoarce el acasă, eu dorm” | EXCLUSIV
Exclusiv
Brigitte Pastramă nu mai are timp pentru iubire! Motivul pentru care nu-și mai vede soțul cu zilele: “Când…
Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește vremea
Mediafax
Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește...
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe lună, după majorarea de la 1 noiembrie 2025
Gandul.ro
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200...
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei...
Povestea predicatorului care a vrut să convertească leii la creștinism, precum profetul Daniel: „Veniți, mușcați-mă!” Bestiile nu au fost impresionate de credința lui
Adevarul
Povestea predicatorului care a vrut să convertească leii la creștinism, precum profetul Daniel:...
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Părintele inteligenței artificiale s-a răzgândit în privința temerilor legate de IA: „Cred că există speranță că putem conviețui”
Mediafax
Părintele inteligenței artificiale s-a răzgândit în privința temerilor legate de IA: „Cred că...
Parteneri
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Digi 24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o...
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Digi24
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe lună, după majorarea de la 1 noiembrie 2025
Gandul.ro
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată Ruby fără pic de machiaj la 36 de ani. Artista a publicat imagini din dormitor!
Cum arată Ruby fără pic de machiaj la 36 de ani. Artista a publicat imagini din dormitor!
Ce s-a întâmplat cu 3 săptămâni înainte ca locuința bărbatului din Dej să explodeze. Anchetatorii ...
Ce s-a întâmplat cu 3 săptămâni înainte ca locuința bărbatului din Dej să explodeze. Anchetatorii au aflat un detaliu extrem de important
Horoscop 3 noiembrie 2025. Zodia care va da bani de luni, ca Universul să-i întoarcă înzecit gestul
Horoscop 3 noiembrie 2025. Zodia care va da bani de luni, ca Universul să-i întoarcă înzecit gestul
Ce a făcut Ovidiu din Argeș înainte să fie găsit mort în casă. Prietenii tânărului de 27 de ...
Ce a făcut Ovidiu din Argeș înainte să fie găsit mort în casă. Prietenii tânărului de 27 de ani nu au cuvinte: „Nu se poate așa ceva”
Adolescenții din Capitală au dus Halloween-ul la extrem! Petrecerea din club s-a terminat pe trotuar. ...
Adolescenții din Capitală au dus Halloween-ul la extrem! Petrecerea din club s-a terminat pe trotuar. „Cine pică primul” a fost proba serii
20 de sportivi s-au simțit rău la un turneu de fotbal, la Băile Felix. Acuzații la adresa hotelului ...
20 de sportivi s-au simțit rău la un turneu de fotbal, la Băile Felix. Acuzații la adresa hotelului care i-a cazat: „Ciupiți de ploșnițe”
Vezi toate știrile
×