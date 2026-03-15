Tragedie în Bihor! Pilotul și o tânără de 19 ani au murit după prăbușirea unei parapante

De: Anca Chihaie 15/03/2026 | 23:36
Un accident aviatic grav s-a produs duminică seară în județul Bihor, după ce o parapantă cu motor s-a prăbușit pe un teren agricol din apropierea localității Olosig. Cele două persoane aflate la bord, un bărbat în vârstă de 52 de ani și o tânără de 19 ani, și-au pierdut viața în urma impactului.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 18:55. La scurt timp după producerea accidentului, mai multe echipaje de intervenție au fost mobilizate pentru a acorda ajutor victimelor. La locul tragediei au fost trimise echipaje de pompieri din cadrul subunității din Săcueni, o unitate de terapie intensivă mobilă SMURD din Oradea și o ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bihor. Salvatorii au ajuns rapid în zona indicată și au început imediat manevrele de resuscitare.

Când au ajuns la fața locului, echipele de intervenție au găsit parapanta prăbușită pe câmp, iar cele două persoane care se aflau la bord erau proiectate în afara aparatului de zbor. Ambele victime erau în stare extrem de gravă, în stop cardio-respirator, iar medicii au început imediat procedurile de resuscitare. Timp de aproximativ o oră, cadrele medicale au încercat să le salveze viața, aplicând toate manevrele specifice pentru astfel de situații.

În ciuda eforturilor depuse de echipele de salvare, rănile suferite de cele două persoane s-au dovedit incompatibile cu viața. După mai multe zeci de minute de intervenții medicale intense, medicii au fost nevoiți să constate decesul ambelor victime, puțin după ora 20:00.

Zona în care s-a produs accidentul a fost securizată pentru a permite desfășurarea cercetărilor. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care parapanta cu motor s-a prăbușit. În cadrul investigației urmează să fie analizate mai multe aspecte, inclusiv starea tehnică a aparatului de zbor, condițiile meteorologice din momentul zborului și modul în care s-a desfășurat activitatea aeriană înainte de producerea tragediei.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Hangxiety”: de ce alcoolul îți afectează emoțiile a doua zi
„Hangxiety”: de ce alcoolul îți afectează emoțiile a doua zi
Martie 1990: când românii și maghiarii au ajuns față în față
Martie 1990: când românii și maghiarii au ajuns față în față
Horoscop 16 martie 2026. Zodia care rupe o relație toxică
Horoscop 16 martie 2026. Zodia care rupe o relație toxică
Schimb de replici la Survivor! Cu ce l-a deranjat Olga Barcari pe Marian Godină: ”Așa îmi spune ...
Schimb de replici la Survivor! Cu ce l-a deranjat Olga Barcari pe Marian Godină: ”Așa îmi spune doar soția mea!”
Metoda prin economisești bani în fiecare lună. Specialiștii o recomandă
Metoda prin economisești bani în fiecare lună. Specialiștii o recomandă
Trendul cu apă fierbinte de pe TikTok: ajută cu adevărat digestia?
Trendul cu apă fierbinte de pe TikTok: ajută cu adevărat digestia?
Vezi toate știrile