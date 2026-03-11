Livia Anton a murit în timp ce își aștepta băiețelul să iasă de la grădiniță. Avea doar 29 de ani

Tragedie fără margini într-o familie din Botoșani! Livia Anton este mămica de 29 de ani care a murit în timp ce se ducea să își ia băiatul de 6 ani de la grădiniță. Decesul ei vine la doi ani distanță de când tânăra și-a pierdut sora.

Nenorocirea a avut loc miercuri, 11 martie 2026. Livia se afla în apropiere de Liceul Tehnologic Alexandru cel Bun din Botoșani, în timp ce se îndrepta spre Grădinița 19, de unde urma să își ia fiul de 6 ani.

Livia a murit în timp ce își aștepta copilul să iasă de la grădiniță

Tânăra de 29 de ani a început să se simtă rău și s-a așsezat pe o bancă. La un moment dat a leșinat, iar trecătorii au sunat de urgență la 112. În fața liceului au ajuns echipa de salvare SMURD și au început manevrele de resuscitare.

Livia a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgemțe a Spitalului Județean de Urgență Botoșani, unde medicii au încercat minute în șir să o stabilizeze. Din păcate, în ciuda eforturilor, organismul tinerei a cedat. Potrivit presei locale, Livia s-ar fi plâns mamei sale că – în ultimele zile – ar fi avut dureri puternice în piept.

„În serviciul de urgență a fost adusă o pacientă în vârstă de 29 de ani, sex feminin în stop cardiorespirator în curs de resuscitare, de către ambulanța cu medic. La ora 12:45 s-a prezentat în serviciul de urgență, s-au continuat manevrele de resuscitare pe aproximativ o oră, stopul fiind ireversibil la manevre și în urma acestora s-a declarat decesul la ora 13:35.

Cauza exactă nu se știe cu certitudine, putem să bănuim că acest stop cardiorespirator a survenit în urma unui infarct, din declarațiile mamei aceasta a prezentat în urmă cu trei zile dureri toracice care ulterior au cedat și i-au permis să-și reia activitatea. Este practic un semnal de alarmă pe care-l atragem tuturor pacienților care prezintă aceste dureri toracice și care au o simptomatologie atipică, cel mai corect ar fi să se prezinte către un cadru medical specializat care să confirme sau să infirme că această durere aparține cordului sau este de natură nevralgică”, a transmis dr. Ramona Guraliuc, medic șef UPU SMURD.

