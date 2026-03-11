Acasă » Știri » Thylane Blondeau, supranumită ”cea mai frumoasă fetiță din lume”, se mărită! Cum arată inelul de logodnă în valoare de aproape 40.000 de euro

Thylane Blondeau, supranumită ”cea mai frumoasă fetiță din lume”, se mărită! Cum arată inelul de logodnă în valoare de aproape 40.000 de euro

Thylane Blondeau, supranumită cea mai frumoasă fată din lume, și-a găsit alesul inimii/ sursă foto: social media/ Profimedia
Thylane Blondeau, modelul în vârstă de 24 de ani care a devenit faimos în întreaga lume în 2006 după ce a apărut pe coperta revistei Vogue Enfants, o versiune a celebrei reviste dedicată exclusiv modei pentru copii, s-a logodit oficial cu iubitul ei, actorul francez Benjamin Attal, cu care este împreună din 2022.

Thylane Blondeau a devenit faimoasă pe vremea când avea doar 6 ani, când coperta revistei Vogue Enfants i-a adus titlul de „cea mai frumoasă fată din lume” în cadrul concursului anual Most Beautiful Faces of the Year (n.r cea mai frumosă față a anului) organizat de TC Candler — titlu pe care l-a câștigat din nou în anul 2018.

Thylane Blondeau a fost desemnată cea mai frumoasă fată din lume/ sursă foto: social media

Thylane Blondeau s-a logodit cu actorul francez Benjamin Attal

Cea mai frumoasă fată din lume și-a confirmat noul statut de logodnică într-o postare recentă pe Instagram, în care apare zâmbind, cu un inel impresionant pe deget – bijuterie care a costat aproape 40.000 de euro: „I-am spus da celui mai bun prieten al meu. Pentru eternitate!”, a scris Thylane Blondeau în descrierea imaginilor făcute într-o călătorie romantică în Grecia.

Thylane Blondeau, supranumită ”cea mai frumoasă fetiță din lume”, se mărită! Cum arată inelul de logodnă în valoare de aproape 40.000 de euro

Imaginile prezentau și scena cererii în căsătorie, în care Benjamin Attal a cerut-o de soție într-un loc de pe malul apei, la o masă acoperită cu petale de trandafir. În unele dintre fotografii apare și câinele pomeranian al cuplului.

Thylane Blondeau, care este reprezentată în prezent de IMG Models și își promovează statutul de fondatoare și directoare creativă a brandului de produse pentru îngrijirea părului Enalyht (numele ei scris invers) în biografia sa de pe Instagram, a postat fotografiile în care își anunța logodna, primind numeroase reacții din partea utilizatorilor. Poate că cele mai prețioase urări de bine au venit însă de la mama lui Blondeau, prezentatoarea de televiziune Veronika Loubry, și de la mătușa ei, Karine Le Marchand.

„Viața mi-a adus câteva furtuni în ultima vreme, dar astăzi, văzându-te logodită cu cel mai minunat ginere, simt că o mică rază de soare străpunge în sfârșit norii”, a spus mama ei, Veronika Loubry.

De când a devenit faimoasă la o vârstă fragedă, Thylane Blondeau s-a confruntat cu tot felul de critici din partea publicului, lucru pe care l-a abordat recent pe Instagram, după ce a primit câteva comentarii în care era întrebată ce „a făcut cu buzele ei” – după apariția sa la prezentarea brandului Miu Miu din cadrul Săptămânii Modei de la Paris de anul trecut.

 

Thylane Blondeau/ sursă foto: Profimedia

„Știu că în această generație oamenii tind să facă lucrurile foarte devreme, dar eu nu am nicio intervenție chirurgicală sau injecție la nivelul buzelor și al feței. Puteți să vă uitați la fotografiile mele din copilărie; nimic nu s-a schimbat. Oamenilor le place să compare și să inventeze lucruri, dar doar pentru că mă machiez sau folosesc un creion de buze nu înseamnă că mi-am făcut operații la buze sau la față. La un moment dat, trebuie să încetăm cu asta.”, spunea în trecut Thylane Blondeau.

