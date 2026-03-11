Nu e o glumă! Cât plătește chirie un bărbat pentru un apartament de doar 18 metri pătrați

Un bărbat din Zadar, Croația, a ajuns să se mute în cea mai mică locuință disponibilă pe piață după ce creșterea accelerată a chiriilor l-a obligat să caute alternative mai accesibile.

Acesta a povestit că, în regiune, apartamentele de aproximativ 65 de metri pătrați au ajuns să coste 700 de euro pe lună, deși sunt nemobilate și în stare proastă.

Un bărbat din Croaţia locuieşte într-un apartament de doar 18 metri pătraţi

Conform Click, bărbatul a relatat online experiențele sale repetate cu proprietarii și cu locuințele oferite spre închiriere.

„M-am mutat de multe ori prin Dalmația din cauza apartamentelor. Este posibil ca proprietarii să fi devenit atât de dezgustători și să umfle atât de mult prețurile? De exemplu, mi s-a întâmplat de două ori să fiu nevoit să plătesc 700 de euro pentru apartamente de aproximativ 65 de metri pătrați, complet nemobilate, fără garaj, cu scaune și ferestre vechi. Ca să nu mai vorbim de umiditate”, a transmis acesta.

Acesta a explicat că, pentru a găsi chirii mai mici, oamenii sunt nevoiți să accepte condiții improprii.

„Nu ai nicio opțiune. Toate apartamentele sunt la prețuri mari. Un apartament la un preț decent se află într-un loc izolat, într-o casă privată, la subsolul unei garsoniere. De asemenea, îți cer un depozit de 400 de euro pentru a nu deteriora mobilierul de lux”.

Cât plăteşte chirie

În final, pentru a reduce cheltuielile, bărbatul a ales să închirieze cel mai mic apartament disponibil în Zadar.

„În prezent, sunt în Zadar în cel mai ieftin apartament, de 18 metri pătrați, pentru care plătesc 500 de euro”.

Relatarea sa a generat discuții ample la nivel european despre lipsa reglementărilor și despre creșterea necontrolată a chiriilor. Un utilizator a comentat că în unele state există reguli clare privind majorările și condițiile de închiriere:

„Există state unde piața chiriilor este controlată. Cât poți crește chiria și în ce condiții poți închiria un apartament. Inspectorii pot veni la primul semn de problemă”.

CITEŞTE ŞI: Suma cu care vinde ANAF o casă de 76 de metri pătrați. Are 3 camere și e situată în Satu Mare

Ce se întâmplă când un moștenitor se opune vânzării. Ce poți face în acest sens