Limita de 100 de mililitri, scoasă din aeroport. Anunțul momentului pentru românii care călătoresc cu avionul

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a anunțat că, începând de miercuri, 11 martie, pasagerii care pleacă de pe Aeroportul Henri Coandă – Otopeni și de pe Aeroportul Băneasa pot transporta în bagajul de cabină lichide, aerosoli și geluri în recipiente de până la 2 litri.

Noua regulă marchează renunțarea la limita de 100 de mililitri, valabilă până acum pentru zborurile cu plecare din București.

Limita de 100 de mililitri, scoasă din aeroport

Instituția a precizat că schimbarea este posibilă datorită introducerii unor scannere moderne capabile să genereze imagini 3D ale bagajelor, tehnologie care permite verificarea lichidelor fără a mai fi necesară scoaterea recipientelor în timpul controlului de securitate.

„Compania Națională Aeroporturi București face un pas important în creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor care au originea zborului pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu. Începând de miercuri, 11 martie, ora 0.00, au intrat în vigoare noile reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAGs) în bagajele de cabină”, a transmis CNAB.

Reprezentanții companiei subliniază că investițiile în echipamente de ultimă generație aliniază aeroporturile din București la standardele internaționale și contribuie la fluidizarea controlului de securitate.

Pasagerii pot transporta până la 2 litri de lichide

„Măsura este posibilă ca urmare a investițiilor realizate de Compania Națională Aeroporturi București în tehnologii moderne, de ultimă generație, dedicate controlului de securitate al bagajelor de cabină, aliniind astfel aeroporturile administrate de CNAB la cele mai bune practici internaționale în domeniu. Prin această investiție, compania își consolidează obiectivul de a îmbunătăți constant experiența pasagerilor, asigurând în același timp menținerea celor mai înalte standarde de securitate”, a declarat Bogdan Mîndrescu, directorul general al CNAB.

Autoritățile atrag atenția că noile reguli se aplică exclusiv pasagerilor care își încep călătoria din Otopeni sau Băneasa. Cei aflați în tranzit sau transfer rămân supuși restricțiilor obișnuite privind transportul lichidelor în bagajul de mână.

