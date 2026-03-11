Liviu Vârciu, prima reacție după ce Lucian Mitrea a dezvăluit că l-a prins în pat cu Andreea Bănică: ”Îi era frig!”

Prins la mijloc (și la propriu și la figurat) în viața cuplului Andreea Bănică – Lucian Mitrea, în apărarea sa, Liviu Vârciu și-a spus și partea lui de poveste după ce soțul Andrei Bănică a dezvăluit că l-a prins în pat cu artista.

Povestea începe în felul următor. Pe vremea când erau tinere speranțe, cu aspirații la o viață de lux în București, Lucian Mitrea și Andreea Bănică își construiau împreună drumul prin viață. El la facultate, ea iubita perfectă și cuminte care îl aștepta acasă. Locuiau într-o garsonieră, duceau un trai modest, însă asta nu i-a împiedicat să aibă milă de colegul lor, Liviu Vârciu – care încerca și el să își construiască o carieră muzicală în Capitală.

Liviu Vârciu: ”Andreei îi era frig și eu mă mai suiam în pat”

Invitată într-un podcast, Andreea Bănică și-a amintit de acea perioadă în care s-au mutat la București, iar la un moment dat, în garsoniera lor l-au găzduit și pe Liviu Vîrciu, prieten din copilărie cu Lucian Mitrea. Cel din urmă îi improvizase un pat pe jos, însă, dimineața când el pleca la facultate, Vârciu făcea ce făcea și se cuibărea în pat – alături de Andreea Bănică.

„Liviu trebuia să stea și el pe la București și nu avea pe unde. Ne-a găsit pe noi, doi într-o garsonieră. Lucian trebuia să meargă pe la facultate zi de zi, eu dacă eram la el rămâneam la garsonieră și îl așteptam. Stând în garsonieră, venea și Liviu. Lucian pleca la facultate și mă lăsa în pat și Liviu se culca pe jos, îi făceam patul pe jos. Eu adormeam și la un moment dat mă trezeam cu el în pat. Dormea cu mine în pat”, a declarat Andreea Bănică, în podcastul lui Jorge.

În stilul său caracteristic, Liviu Vârciu a avut și el un cuvânt de spus. În apărarea sa, el îi rămâne veșnic recunoscător lui Lucian Mitrea că la găzduit pe moca, însă, dormitul cu Andreea Bănică în pat a fost un simplu gest de compasiune, spunând că se urca în pat lângă artistă ca să o încălzească.

„Noi am stat toți într-o garsonieră, adică foarte mulți în garsoniera aia, pentru că nu aveam bani. Când am venit la București, îi mulțumesc pentru că m-a ținut în garsonieră, nu mi-a luat bani, ceea ce nu prea e din caracterul lui, că el ia bani la orice. Atunci nu mi-a luat și, din respect față de el, Andreei îi era frig și eu mă mai suiam în pat și mă mai încălzeam un pic ca să nu dăm drumul la căldură, pentru că eram săraci. Făceam economie, cum s-ar spune. Îi întorceam favorul pentru că m-a lăsat să dorm în garsonieră”, a mai spus Liviu Vârciu.

