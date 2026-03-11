Acasă » Știri » Gestul făcut de Killa Fonic, după ce Irina Rimes a revenit în viața lui. Fanii sunt dezamăgiți!

De: Irina Vlad 11/03/2026 | 22:36
Gestul făcut de Killa Fonic, după ce Irina Rimes a revenit în viața lui. Fanii sunt dezamăgiți!
Irina Rimes și Killa Fonic/ sursă foto: social media

Așa cum a revenit în viața lui Killa Fonic, la fel de repede a și dispărut din peisaj. După ce CANCAN.RO a fost pe fază și a remarcat faptul că cei doi încearcă o apropiere, spre dezamăgirea fanilor, Irina Rimes a fost scoasă imediat din lista de „prieteni” ai rapperului. 

În urmă cu doar câteva ore, CANCAN.RO va aducea la cunoștință faptul că Irina Rimesc și Killa Fonic încearcă o apropiere. Ce-i drept, totul se întâmplat, pentru moment, în mediul online. Dana, iubită de care rapperul tocmai s-a despărțit, a dispărut de pe lista persoanelor pe care el le urmărește pe Instagram, iar în locul ei a apărut Irina Rimes – vezi AICI.

Irina Rimes este OUT de pe Instagramul lui Killa Fonic

Reamintim că Irina Rimes și Killa Fonic au format unul dintre cele mai pasionale și controversate cupluri din showbiz-ul românesc. Povestea de dragoste dintre ei s-a consumat în urmă cu mai bine de 10 ani, însă, în tot acest timp, se pare că între cei doi ar mai fi existat anumite lucruri nerezolvate. Recent, cei doi au dat semne cum că relația dintre ei s-a schimbat. Killa Fonic a început să o urmărească pe Irina Rimesc pe Instagram, iar Dana, femeia care i-a fost alături în ultimii ani, a fost scoasă din lista urmăritorilor.

La câteva ore distanță, mai exact fix 8 ore după „miracol”, subiectul a făcut valuri printre fanii celor doi, însă minunea nu a durat prea mult. Killa Fonic a pus punctul pe „i” (se poate spune că pe cel din numele Irinei Rimes) și a scos-o de la urmăritorii de pe Instagram.

sursă foto: Instagram

Rămâne de văzut cum va evolua relația dintre cei doi. Dacă nu pe rețelele de socializare, semnele ar putea deveni evidente atunci când și dacă vor relua comunicarea prin versurile melodiilor, așa cum o făceau în vremurile lor de glorie. Până atunci, fanii trebuie să fie numai ochi și urechi, deoarece orice piesă lansată ar putea fi interpretată ca un posibil mesaj subtil.

Irina Rimes a revenit în viața lui Killa Fonic. Detaliul care a aruncat internetul în aer!

Irina Rimes, acuzată de furt! Artista din România a făcut totul public: „Am zis să vorbesc”

