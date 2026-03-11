Fosta soție a lui Daniel Tudorache a scos din arhivă dovezile și îl pulverizează pe fostul edil: “Au fabricat un ordin de plată fals!”

Luna trecută, în exlusivitate, la Dan Capatos Show am avut parte de un nou scandal. Protagoniștii erau chiar fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, și fosta lui soție, Roxana. După ce în urmă cu un an femeia susținea că este hărțuită și amenințată de fostul edil, în cadrul emisiunii, Roxana a făcut și alte dezvăluiri halucinante. Fosta soție a lui Daniel Tudorache a povestit pentru CANCAN.RO că deși a divorțat de el în urmă cu aproape 11 ani, au rămas, inițial, în relații bune. Așadar, i-ar fi oferit acestuia un împrumut fabulos pentru a-l ajuta în perioada în care i-a fost pus sechestru pe avere. Doar că de aici au apărut și mai multe probleme, femeia nu și-a mai recuperat banii și suține că a fost păcălită. În exclusivitate, avem declarații noi de la Roxana plus dovezi că femeia i-a dat bani fostului soț, iar acesta a vrut să îi facă „pierduți”.

Așa cum v-am mai povestit și în alte articole, situația controversată de după divorț, dintre fostul edil al Sectorului 1, Daniel Tudorache și fosta lui soție, Roxana continuă. Să recapitulăm puțin mai întâi ce s-a întâmplat între cei doi, după separare, în ordine cronologică. În urmă cu câțiva ani, procurorii au pus sechestru pe averea lui Daniel Tudorache în dosarul în care era anchetat pentru mai multe fapte de corupție. În acea perioadă, fostul edil a fost ajutat de către Roxana, care l-ar fi împrumutat cu o sumă consistentă. Cei doi au rămas în relații civilizate, astfel că femeia nu a avut o problemă în a-i sări în ajutor. (VEZI AICI MAI MULTE)

„Între mine și fostul soț există un proces pe rol pentru restituirea unui împrumut. El s-a împrumutat la mine cât timp a fost anchetat, în 2024 i-am dat banii. A avut sechestru pe tot cât timp a fost anchetat și îi trebuiau bani de avocat. Nu mi-a mai restituit împrumutul, deși există dovezi că i-am dat banii. Am făcut acțiune în instanță”, a spus Roxana pentru Dan Capatos Show.

Fosta soție a lui Daniel Tudorache a scos din arhivă dovezile împrumutului

Până a se ajunge la proces, Roxana susține că a fost înțelegătoare și răbdătoare cu fostul soț. Daniel Tudorache. După spusele femeii, ar fi încercat să o tragă pe sfoară și nu ar fi avut niciodată intenția de a-i mai da banii înapoi. Cu lacrimi în ochi, în platoul emisiunii, la Dan Capatos, fosta soție a edilului a declarat că a aflat și de un plan diabolic pe care îl avea Tudorache. De fapt, fostul edil avea bani puși la „saltea” și era dispus să îi facă rău Roxanei, plătind pe cineva cu 50.000 de euro. Mai mult decât atât, îi pusese gând rău și actualului iubit al femeii.

„Problema la el a plecat pentru că eu mi-am permis să vorbesc. Eu am dovezi cum își ține averea mascată, eu am dovezi. Mai mult, fiind la o masă cu mai multe persoane, prieteni de ai lui, el a propus unei persoane că-i oferă suma de 50.000 de euro ca să-mi facă felul, iar pe actualul meu partener să-l bată, să fie bătut.Cumva să ne dea o lecție”, a mai susținut fosta soție a lui Daniel Tudorache pentru CANCAN.RO.

Dacă fostul primar al Sectorului 1 neagă că a primit bani de la fosta soție, Roxana a făcut prima declarație.

„Despre negarea împrumutului de către fostul meu soț Tudorache Daniel.Dacă nu a existat acel împrumut care avea termenul de restituire in data de 28 Feb 2024 conform acelui angajament scris de el și semnat de ce in data de 26 Feb 2024 mi-a trimis un ordin de plată fals făcut de acest apropiat? Acest prieten al lui, Sadîca Mihăiță ,pe care nici nu îl cunosc, i-am văzut numele pe ordinul de plată. Fostul soț mi-a spus că acest prieten al său îmi restituie împrumutul în numele său. Drept dovadă se vede că acest Sadîca îi trimite lui Tudorache dovada transferului. Transfer care nu a intrat niciodata în contul meu! Cand m-am uitat mi-am dat seama că este fals, deoarece la acea sumă de 498.000.00 RON ,echivalent la acea dată conform cursului valutar a 100.000 de Euro, comisionul era de 10 lei. Amândoi au pus la cale și au fabricat acest ordin de plată fals! Această persoană Sadîca, din spusele fostului soț, este un apropiat a lui Teodosie. Deci dacă nu exista acest împrumut pe care el îl neagă, de ce ar fi făcut acel ordin de plată fals cu suma exactă, la acea dată din angajament?” a declarat fosta soție a lui Daniel Tudorache pentru CANCAN.RO.

Fostul primar al Sectorului 1 ar fi complotat cu un alt bărbat și a obținut ordin de plată fals

Așa cum ne-a povestit Roxana, fostul soț i-a trimis mai multe „dovezi” că i-ar fi pus banii în cont, dar femeia a observat un detaliu important. Și-a dat seama că este din nou păcălită când a văzut că la suma de 498.000.00 de lei, comisionul era doar de 10 lei.

Daniel Tudorache chiar iniția conversații cu acest Sadîca Mihăiță care ar fi trebuit să facă transferul, iar apoi îi redirecționa mesajele Roxanei pentru a părea cât mai credibil.

Daniel Tudorache neagă că urma să aibă un copil cu Roxana

În dragoste și în război, orice este permis. Sau mai există o vorbă mare, este o linie subțire între dragoste și ură, așa este și în cazul celor doi foști soți. Roxana este gata să își facă dreptate. Pe lângă faptul că ar fi fost lăsată fără proprii bani, fostul edil al Sectorului 1 neagă că femeia ar fi fost însărcinată cu el. La emisiunea lui Dan Capatos, Daniel ar fi recunoscut sarcina, iar apoi la o altă televiziune s-a întors la polul opus.

„Fostul meu soț, Tudorache Daniel a intervenit in emisiunea domnului Capatos și a fost întrebat dacă am fost însarcinată sau nu cu dumnealui. Răspunsul lui a fost DA. Aseară la un post Tv a afirmat că nu am fost, că nu știe…Pai dacă nu am fost, de ce ai depus in dosarul în care ai fost anchetat la Înalta Curte de Casație și Justiție ecografiile mele care confirmă sarcina din perioada când eram căsătoriți?” a declarat Roxana pentru CANCAN.RO

Pe lângă faptul că nu și-ar asuma existența unei sarcini, Daniel Tudorache neagă și căsnicia, dar și iubirea pe care a simțito pentru Roxana. Femeie nu lasă lucrurile așa și vine cu dovezi.

„Mai nou spui acum că am stat doar 3 luni împreună. Atunci să ne spui cum explici acești 2 ani petrecuți împreună, revelion 2014-2015, vacanță Milano în 2015 când eram însarcinată. Dețin și acum dovada acelor vacanțe. Spui că nu m-ai iubit… deși in mesaje te contrazici. Cum de altfel, te contrazici și că nu ar exista împrumutul, deși cu 2 zile înainte de expirare a termenului din angajamentul scris și semnat de tine încerci să îmi trimiți un ordin de plată fals cu suma împrumutului echivalenta in lei la acea dată.” a declarat Roxana pentru CANCAN.RO

Roxana se teme pentru viața ei: „Nimeni nu răspunde dacă eu pățesc ceva!”

De-a lungul timpului, femeia a încercat să ia măsuri de precauție contra fostului soț. Roxana se teme pentru viața ei și simte că în acest război se luptă cu morile de vânt. Fosta soție a edilului a încercat să obțină un ordin de protecție împotriva acestuia, dar nu a reușit.

„Există multe dovezi pe care le voi prezenta atât in plângerile penale existente, cât și în instanță. Faptul că nu am primit ordinul de protecție, deși 2 procurori, atât de la fond, cât și din apel au concluzionat să fie admis acest ordin, iar judecătorii au respins pentru mine, este clar. Este clar și de ce a durat 3 săptămâni să fie declinat acest proces. Afirmațiile lui făcute către mine legat de justiție, din punctul meu de vedere, s-au adeverit. Nimeni nu răspunde dacă eu pățesc ceva!” a mai adăugat Roxana pentru CANCAN.RO

