Nu a ajuns ispită la Insula Iubirii, dar și-a făcut talentul în viața reală! Influencerul de 24 de ani a pus mâna pe “sexy-doctorița” (32 de ani)

Un proaspăt cuplu face ravagii în mediul online. Medicul estetician, Carina Chirilă are o relație cu un influencer mult mai tânăr. De-a lungul timpului, Denis Iuga a făcut domnișoarele să suspine după el, iar acum a tras lozul câștigător. Denis a devenit viral în momentul în care a vrut să participe la emisiunea fenomen „Insula Iubirii”, iar declarațiile lui de la casting au făcut înconjurul internetului. Nu a ajuns ispită, dar în mod clar a vrăjit-o pe domișoara doctor. Până la urmă, tot răul spre bine. Carina pare fericită în brațele iubițelului cu 8 ani mai tânăr și pare că și-a găsit dragostea după decepția avută alături de fostul partener, cunoscut medic estetician, căruia i-a adus acuzații grave, de furt. CANCAN.RO are toate detaliile picante.

Relația dintre Denis Iuga și medicul estetician, Carina Chirilă este extrem de controversată în mediul online. Internauții tot atrag atenția asupra diferenței de vârstă, dar până la urmă, dragostea nu are limite, iar vârsta este doar o cifră în buletin. Denis are doar 24 de ani, dar știe ce vrea d la viață. Uneori femeile tind să fie atrase de bărbați mai maturi, dar nu este și cazul frumoasei Carina, care are 32 de ani și se iubește cu patos cu iubițelul de 24 de ani. Pe rețelele de socializare, cei doi apar ca un cuplu perfect, iar Denis nu ratează nicio ocazie să își surprindă partenera.

Cum a ajuns Denis Iuga viral

Deși, Denis făcea TikTok de mult timp și avea o comunitate plină de domnițe care îl apreciau, momentul apogeului său din carieră a fost când s-a dus la castingul emisiunii „Insula Iubirii” pentru a fi ispită. Producătorii de la Antena 1 i-au spus pas, însă Carina l-a primit în viața ei cu brațele deschise. În cadrul castingului, Denis a făcut niște declarații care au ajuns virale în mediul online, iar internauții s-au amuzat copios. Tânărul are foarte multă încredere în propria persoană, dar uneori, lauda de sine, nu miroase a bine.

„Băieții nu mă suportă pentru că ce poți să îi reproșezi unui om care arată perfect la corp și la față fiind bărbat? Singurul lucru pe care îl poți zice de el este că e „gay”, ca să te speli tu pe tine sufletește. Cum să îmi zici că sunt „gay” când am avut atâtea femei și am stat cu ele pe live și vin la mine acasă, că le provoc și de astea, știi? Băieții au boală pe mine.” a spus Cristi Iuga la Casting

Carina Chirilă a trecut printr-o despărțire mediatizată, care s-a terminat în instanță

În anul 2023, între Carina și fostul său partener, un alt medic cunoscut din Capitală și preferat de vedete s-au despărțit într-un mod scandalos. Doctorița l-a acuzat pe fostul iubit că i-ar fi furat din casă 35.000 de euro. Anchetatorii au aflat atunci că păstrase cheile de la casa fostei partenere. Acasă la el, oamenii legii au găsit aproape 100.000 de euro, pe care doctorul nu a putut să îi justifice. Anul trecut, fostul iubit a primit verdictul. Medicul estetician a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare, după ce instanța a stabilit că a furat banii din locuința Carinei, dar decizia nu a fost definitivă. Medicul cu pricina încă profesează și în prezent. Judecătorii au decis atunci, ca acesta să returneze integral suma și să suporte cheltuielile judiciare. Au fost doi ani de procese care au marcat-o profund pe femeie, potrivit avocatului său, Andrei Moise, cel care a reprezentat-o. Cei doi nu au fost doar parteneri de viață, Carina era medic în clinica fostului iubit.

Totul e bine când se termină cu bine, iar acum acest episod a trecut, iar Carina și-a refăcut viața alătuiri de Denis Iuga.

CITEȘTE ȘI:

Primele imagini de la filmările emisiunii Insula iubirii 2026. Radu Vâlcan a publicat singura imagine cu primii concurenți

Primele imagini de la Insula iubirii 2026 au scăpat pe internet. Au început filmările

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.