Primele imagini de la filmările emisiunii Insula iubirii 2026. Radu Vâlcan a publicat singura imagine cu primii concurenți

05/03/2026 | 21:55

Filmările pentru sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii au început deja în Thailanda, iar primele imagini din culisele producției au apărut pe internet, stârnind curiozitatea fanilor reality-show-ului difuzat de Antena 1. Cadrele surprinse pe platourile exotice arată pregătirile intense ale echipei de producție și decorul spectaculos în care vor avea loc noile povești despre iubire, tentație și limitele relațiilor.

Decorul tropical din Thailanda rămâne, și în acest an, fundalul principal al experimentului social care a devenit unul dintre cele mai urmărite formate de reality TV din România. Plajele cu nisip fin, vegetația luxuriantă și vilele amplasate aproape de ocean creează atmosfera perfectă pentru cele 21 de zile în care cuplurile participante își vor testa relațiile. În imaginile apărute online se pot vedea deja pregătirile finale pentru primirea concurenților, dar și cadre cu echipa tehnică implicată în realizarea noului sezon.

Insula Iubirii a început!

Conceptul emisiunii rămâne același care a consacrat formatul: cupluri aflate în relații de durată acceptă să participe la un test al fidelității și al încrederii. Pe parcursul celor 21 de zile petrecute separat, fiecare partener este înconjurat de ispite care încearcă să le câștige atenția și să le provoace sentimentele. În acest context apar momentele tensionate, deciziile dificile și situațiile imprevizibile care au transformat show-ul într-un fenomen de audiență.

Radu Vâlcan a publicat primele imagini și cadre din timpul filmărilor noului sezon Insula Iubirii. Se pare că emisiunea este în punctul în care concurenții trebuie să vadă cu ce ispite vor avea de-a face de-a lungul celor 3 săptămâni.

Au început filmările Insula Iubirii/foto: Instagram

„Pentru mine, finalul lunii februarie înseamnă anual un singur lucru – revenirea în Thailanda și cunoașterea participanților din noul sezon. Ca de fiecare dată, am primit deja multe mesaje despre concurenți, despre filmări și mă bucur că, în sfârșit, vă putem oferi această informație atât de așteptată – începem! Știu că nerăbdarea este mare, dar vă asigur că totul este pregătit cu multă atenție de întreaga echipă și că așteptarea va merita. Ne revedem curând, iar până atunci fiți cu ochii pe noi, să vedeți ce surprize v-am pregătit!”, a spus Radu Vâlcan.

Prezentatorul a publicat și primele imagini cu concurenții. În imaginile postate de el, doi concurenți au fost surprinși în cadru.

Concurenții noului sezon

