L-a iertat sau nu pe Marius, după ce a înșelat-o cu Oana Monea la Insula Iubirii? Cu cine și-a petrecut Maria Avram, de fapt, Crăciunul

De: Maria Roșca 27/12/2025 | 19:10
Maria și Marius Avram/ Sursa: Antena 1

După ce au fost la un pas să divorțeze, dar și după o serie de certuri și împăcări, Maria și Marius Avram au decis să își mai acorde o șansă la fericire. Fostul concurent de la Insula Iubrii s-a dezis cu greu de slăbiciunea pe care o avea pentru ispita Oana Monea iar Maria l-a primit înapoi acasă. Utilizatorii unei platforme de social media au rămas cu gura căscată când au văzut cu cine și-a petrecut Maria Avram, de fapt, Crăciunul.

Marius și Maria Avram au devenit cunoscuți odată cu participarea lor la emisiunea Insula Iubirii 2025, de la Antena 1. Singurul cuplu căsătorit din show a picat cu brio cel mai dur test al fidelității, însă lucrurile au revenit la normal atunci când au revenit în România.

Cu cine și-a petrecut Maria Avram, de fapt, Crăciunul?

Mai cu ispita Oana Monea, mai cu soția, Marius Avram a fost cel care a avut cel mai mult de tras. Când cu gândul la pofta inimii, când cu sufletul la „mama la copii”, într-un final, fostul concurent s-a decis să nu irosească 10 ani de căsnicie după un moment de rătăcire și s-a întors la nevasta lui.

Prin urmare, după terminarea filmărilor din Thailanda, Maria și Marius Avram au încercat să își repare căsnicia și se pare că au reușit. În speranța că se vor lămuri odată pentru totdeauna cu privire la viitorul lor, cei doi au amânat divorțul și au rămas împreună.

Marius și Maria Avrama au petrecut Crăciunul împreună/ sursă foto: Facebook

Maria Avram și-a petrecut Crăciunul alături de Ella Vișan (cu care s-a și postat pe social media), dar și cu Marius. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a marcat momentul cu un portret de familie, fotografie pe care a urcat-o pe o rețea de socializare.

