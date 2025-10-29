Maria de la Insula Iubirii face lumină! Ce se întâmplă în procesul dintre ea și Oana Monea, după ce s-ar fi bătut în Phuket: “Voi arăta și eu mesajele de jignire”

Maria și Marius Avram de la Insula Iubirii dau tot din casă după emisiunea care i-a făcut faimoși. Concurenta a suferit recent o intervenție în afara țării și face lumină în privința ultimelor zvonuri apărute! Este sau nu însărcinată? În plus, pentru CANCAN.RO, ne dezvăluie ce s-a întâmplat cu procesul dintre ea și Oana Monea, ispita cu care soțul a înșelat-o în Thailanda.

Maria și Marius Avram de la Antena 1 dezvăluie dacă vor deveni curând părinți, cum li s-a schimbat viața după show-ul care le-a adus celebritatea, dar și ce se petrece în procesul cu Oana Monea, ispita cu care bărbatul a călcat strâmb peste mări și țări.

Soții s-au reîntors din Marea Britanie acasă, însă… cu chiu, cu vai! Cei doi concurenți au întâmpinat multe probleme până au revenit pe meleagurile natale, însă, știți cum e, totul e bine când se termină cu bine!

Am ajuns cu greu acasă. Am pierdut avionul. A fost un accident în Marea Britanie și am ajuns destul de târziu unde trebuia să lăsăm mașina. Am plecat la Londra și am ajuns cu fix trei minute după ce s-a închis porțile, dar nu ne-au mai lăsat să mergem. Am mers apoi la alt aeroport, am avut escală în Atena și am ajuns în sfârșit, a explicat Maria, pentru CANCAN.RO.

După emisiune, blondina a trecut și printr-o intervenție în Turcia. Nu vă speriați, însă! N-a fost nimic grav, ci dimpotrivă!

Aveam o problemă de respirație, o deviație de sept. Mă tot uitam de doctori de 3 ani. Operația era inițial programată în luna mai, dar, din cauza… incidentelor din viața mea, a fost amânată pentru septembrie. Marius m-a susținut. Știam că, dacă fac rinoplastia, aspectul meu se va schimba, așa că am decis să îl schimb și din punct de vedere estetic. După operație, am fost energică. După doar două ore, mă plimbam prin spital, Marius dormea, el era cel care se odihnea după operație. M-am dus, am fumat și am dat nas în nas cu domnul doctor. M-a certat, pentru că nu aveam voie. M-am simțit ok, am mâncat, nu am avut stări rele.M-a deranjat puțin doar că nu am putut să respir în prima zi. După, nimic altceva, a povestit concurenta.

Deși în prezent este foarte încântată de rezultatul obținut în urma operației estetice, la început, Mariei nu i-a plăcut deloc ce a văzut cânds-a privit în oglindă.

A fost groaznic după ce mi-am dat bandajele jos! În primele zile, era prea ridicat! Marius râdea de mine. Sunt doar trei săptămâni de atunci, iar acum a coborât și arată foarte bine, a explicat soția lui Marius.

Maria, despre viitorul bebeluș și procesul cu Oana Monea

Recent, se zvonea că, după ce ambii s-au înșelat în cadrul emisiunii de la Antena 1, ar urma să devină părinți curând. Pentru CANCAN.RO, Maria povestește totul despre viitorul bebeluș!

Nu sunt însărcinată! Suntem bine. La fel ca înainte, acum ne ocupăm de viața din Marea Britanie. Nu mai am cinci job-uri. Am doar două, la sală și la hotel, dar să știi că e greu fără două job-uri. Am prea mult timp liber. Bine, nici la sală nu am mers, pentru că nu aveam voie până pe 1 noiembrie, a declarat partenera lui Marius.

După cum bine știm deja, Oana Monea și Maria se află într-un conflict de proporții după ce s-ar fi bătut în Phuket. După ce ispita a susținut că ar urma un proces cu soția înșelată, aceasta din urmă dezvăluie partea ei de adevăr.

Nu am primit în continuare nimic legat de proces, doar o înștiințare. Nimic altceva! Aștept și eu. Când voi avea ceva, voi ieși și voi arăta și eu mesajele de jignire. În rest, nu, nu am mai vorbit nimic cu ea de atunci. Ea a fost invitată la emisiune și a zis că a văzut niște mesaje din partea mea, pe care le-am șters. Vreau să lămuresc: Marius apăsase și trimisese un mesaj vocal scurt, apoi l-a șters imediat, deci nu avea ea ce mesaje să vadă, a încheiat concurenta de la Insulă.

