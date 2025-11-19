Acasă » Știri » Ella Vișan a dispărut după ce a fost dată afară de la Antena Stars! Acum s-a aflat și de ce

Ella Vișan a dispărut după ce a fost dată afară de la Antena Stars! Acum s-a aflat și de ce

De: Irina Vlad 19/11/2025 | 11:56
Ella Vișan clarifică situația ”dispariției” sale din mediul online. Fosta concurentă de la Insula iubirii și-a îngrijorat comunitate după ce mai multe zile la rând a absentat nemotivat de pe rețelele de socializare. Ce s-a întâmplat, de fapt? 

Tânără și cu aspirații mărețe, Ella Vișan a devenit cunoscută odată cu participarea sa în emisiunea Insula iubirii. Alături de Andrei Lemnaru, tânăra a acceptat provocarea celui mai dur test al fidelității, test pe care l-a picat ”cu brio”.

Așa cum s-a întâmplat în cazul mai multor foști concurenți de la Insula iubirii, picanteriile și controversele pe care le-a inițiat au propulsat-o rapid pe Ella direct pe prima pagină a tabloidelor din România. Pe rețelele de socializare, tânăra și-a format propria comunitate de admirator (dar și de hateri), care sunt cu ochii pe ea și îi urmăresc fiecare mișcare.

Ce se întâmplă, de fap, cu Ella Vișan

Recent, Ella ”a îndrăznit” să absenteze nemotivat de pe rețelele de socialziare, lipsă care a fost imediat resimțită de comunitatea sa. Coincidență sau nu, pauza de pe social media a coincis cu plecare sa de la Antena Stars, acolo unde a fost angajată aproximativ o lună – vezi AICI.

Ei bine, pentru a pune capăt speculațiilor, Ella Vișan a revenit pe social media și le-a spus urmăritorilor că și-a dedicat timpul job-ului, afacerii sale din Anglia. De asemenea, pentru că timpul nu îi mai permite, fosta concurentă de la Insula iubirii a decis să își lase conturile de socializare pe mâna unui expert – care se va ocupa de tot ceea ce ține de postări și administrare.

”Vreau să vă mulțumesc pentru sutele de mesaje în ceea ce privește inactivitatea mea din social media. Sunt bine, mulțumesc. Motivul este job-ul. Tot timpul am pus muca pe primul loc în viața mea și asta fac și acum. În cazul în care nu voi mai fi atât de promptă pe Instagram este pentru că există cineva care îmi va administra toate conturile de social media.

Conturile mele sunt supravegheate, se repostează și mi se preiau toate postările pentru a fi redistribuite într-un mod destul de ofensator și cineva trebuie să fie mai atent la aceste aspecte, iar eu recunosc că nu am timpul necesar”, a spus Ella Vișan.

