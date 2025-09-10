La ce face acum reclamă Ella Vișan, după ce l-a măscărit pe Andrei Lemnaru că joacă la păcănele. Fanii au rămas interziși!

În cadrul Insula Iubirii, relația dintre Ella și Andrei a fost pusă la încercare de o dezvăluire care a stârnit numeroase reacții. La momentul respectiv, s-a aflat că Andrei pierduse într-o singură noapte suma de 25.000 de lire la cazino, fapt care a provocat dezamăgire profundă din partea fostei partenere. Episodul a fost amplu comentat de Ella, mai ales prin prisma atitudinii relaxate pe care Andrei a afișat-o, fără a-și exprima regrete vizibile pentru pierderea suferită.

Ella, tânăra concurentă, și-a manifestat atunci frustrarea și dezamăgirea, declarând că pentru ea respectul față de bani are o importanță majoră. Ea a accentuat ideea că pierderea unei sume atât de mari nu reprezenta doar un gest iresponsabil, ci și un semn de nepăsare față de efortul pe care majoritatea oamenilor îl depun pentru a câștiga acei bani. De asemenea, a subliniat că Andrei nu fusese singur în acel moment, fiind influențat de anturajul de atunci, însă acest aspect nu a schimbat percepția ei cu privire la situație.

Ella Vișan face reclamă la o casă de pariuri

În prezent însă, atenția se mută din nou asupra Ellei, dar într-un context diferit. Aceasta a început să colaboreze cu o casă de pariuri, promovând serviciile acesteia pe rețelele sociale. Decizia a atras atenția publicului, mai ales în raport cu declarațiile făcute de ea în timpul emisiunii, când își exprima dezamăgirea legată de implicarea lui Andrei în jocurile de noroc.

„Cu siguranță cineva l-a influențat. Eu nu aș băga într-un cazino nici măcar 10 lire, pentru că sunt bani munciți de mine. Chiar dacă ar fi bani câștigați, tot nu aș băga, indiferent de cine ar fi în jurul meu. El nu a mai intrat în cazino. E conștient de ce repercursiuni ar apărea dacă el mai intră într-un cazino. În momentul de față nu mai are legătură cu acel anturaj”, povestea Ella Vișan în cadrul emisiunii.

În mediul online, colaborările cu branduri sunt o sursă importantă de venit pentru persoanele publice, iar casele de pariuri se numără printre companiile care investesc constant în marketing și promovare. Probabil pentru Ella totul a venit ca o sursă de venit, chiar dacă nu era de acord cu păcănelele.