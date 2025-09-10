Acasă » Știri » La ce face acum reclamă Ella Vișan, după ce l-a măscărit pe Andrei Lemnaru că joacă la păcănele. Fanii au rămas interziși!

La ce face acum reclamă Ella Vișan, după ce l-a măscărit pe Andrei Lemnaru că joacă la păcănele. Fanii au rămas interziși!

De: Anca Chihaie 10/09/2025 | 20:58
La ce face acum reclamă Ella Vișan, după ce l-a măscărit pe Andrei Lemnaru că joacă la păcănele. Fanii au rămas interziși!
Ella Vișan/ sursă foto: captură video

În cadrul Insula Iubirii, relația dintre Ella și Andrei a fost pusă la încercare de o dezvăluire care a stârnit numeroase reacții. La momentul respectiv, s-a aflat că Andrei pierduse într-o singură noapte suma de 25.000 de lire la cazino, fapt care a provocat dezamăgire profundă din partea fostei partenere. Episodul a fost amplu comentat de Ella, mai ales prin prisma atitudinii relaxate pe care Andrei a afișat-o, fără a-și exprima regrete vizibile pentru pierderea suferită.

Ella, tânăra concurentă, și-a manifestat atunci frustrarea și dezamăgirea, declarând că pentru ea respectul față de bani are o importanță majoră. Ea a accentuat ideea că pierderea unei sume atât de mari nu reprezenta doar un gest iresponsabil, ci și un semn de nepăsare față de efortul pe care majoritatea oamenilor îl depun pentru a câștiga acei bani. De asemenea, a subliniat că Andrei nu fusese singur în acel moment, fiind influențat de anturajul de atunci, însă acest aspect nu a schimbat percepția ei cu privire la situație.

Ella Vișan face reclamă la o casă de pariuri

În prezent însă, atenția se mută din nou asupra Ellei, dar într-un context diferit.  Aceasta a început să colaboreze cu o casă de pariuri, promovând serviciile acesteia pe rețelele sociale. Decizia a atras atenția publicului, mai ales în raport cu declarațiile făcute de ea în timpul emisiunii, când își exprima dezamăgirea legată de implicarea lui Andrei în jocurile de noroc.

Horoscop 11 septembrie 2025. BALANȚELE primesc un telefon neașteptat
Horoscop 11 septembrie 2025. BALANȚELE primesc un telefon neașteptat
Cât mai țin PLOILE în București. ALERTĂ de de la METEO
Cât mai țin PLOILE în București. ALERTĂ de de la METEO
Foto: Instagram

„Cu siguranță cineva l-a influențat. Eu nu aș băga într-un cazino nici măcar 10 lire, pentru că sunt bani munciți de mine. Chiar dacă ar fi bani câștigați, tot nu aș băga, indiferent de cine ar fi în jurul meu. El nu a mai intrat în cazino. E conștient de ce repercursiuni ar apărea dacă el mai intră într-un cazino. În momentul de față nu mai are legătură cu acel anturaj”, povestea Ella Vișan în cadrul emisiunii.

În mediul online, colaborările cu branduri sunt o sursă importantă de venit pentru persoanele publice, iar casele de pariuri se numără printre companiile care investesc constant în marketing și promovare. Probabil pentru Ella totul a venit ca o sursă de venit, chiar dacă nu era de acord cu păcănelele.

Citește și: Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii, acasă la una dintre ispite! Cum a fost filmat fostul logodnic al Ellei Vișan: ”I-am făcut loc în viața mea”

Tags:
Iți recomandăm
Calculul complet. Cât costă un an de vechime în 2025 dacă vrei să ieși mai repede la pensie
Știri
Calculul complet. Cât costă un an de vechime în 2025 dacă vrei să ieși mai repede la pensie
Ce se întâmpla între profesoara din Drobeta Turnu Severin care s-a sinucis și tatăl copilului ei, de fapt. Noi detalii uluitoare din anchetă
Știri
Ce se întâmpla între profesoara din Drobeta Turnu Severin care s-a sinucis și tatăl copilului ei, de fapt.…
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
Mediafax
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
Cât mai țin PLOILE în București. ALERTĂ de de la METEO
Gandul.ro
Cât mai țin PLOILE în București. ALERTĂ de de la METEO
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Un bărbat a fost amendat după ce a comandat de pe Temu. De ce va plăti de 14 ori mai mult decât pentru produsele cumpărate
Adevarul
Un bărbat a fost amendat după ce a comandat de pe Temu. De...
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești
Digi24
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a...
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Mediafax
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al...
Parteneri
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia...
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
Click.ro
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De...
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
WOWBiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este...
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima...
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
Digi 24
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din...
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția
Digi24
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă...
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR:...
Gina Pistol s-a pozat goală. Internauții au reacționat imediat : „Ți-a furat Smiley costumul de baie?”
kanald.ro
Gina Pistol s-a pozat goală. Internauții au reacționat imediat : „Ți-a furat Smiley costumul de...
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia...
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
kfetele.ro
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare...
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
WOWBiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
observatornews.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să...
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Navigația Tesla, criticată pe Reddit: ruta absurdă care enervează șoferii zilnic
go4it.ro
Navigația Tesla, criticată pe Reddit: ruta absurdă care enervează șoferii zilnic
Așteptarea a luat sfârșit! A fost găsit al doilea Pământ
Descopera.ro
Așteptarea a luat sfârșit! A fost găsit al doilea Pământ
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
Ce se întâmpla, de fapt, în viața profesoarei din Drobeta Turnu Severin, găsită moartă în casă, alături de copilul de șapte ani. Dosarele scot la lumină detalii neașteptate
Fanatik.ro
Ce se întâmpla, de fapt, în viața profesoarei din Drobeta Turnu Severin, găsită moartă în...
Ce studii are Mircea Lucescu. Deși fotbalul i-a dat totul, selecționerului României i-a plăcut și școala
Fanatik.ro
Ce studii are Mircea Lucescu. Deși fotbalul i-a dat totul, selecționerului României i-a plăcut și...
Călin Georgescu își pierde speranța privind alegerile. Anularea prezidențialelor nu va fi anchetată
Capital.ro
Călin Georgescu își pierde speranța privind alegerile. Anularea prezidențialelor nu va fi anchetată
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit. Vedeta se pregătește de nuntă. Totul este stabilit!
Romania TV
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit....
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Go4Games
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
A murit unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood. Românii l-au îndrăgit foarte mult: Nu și-a pierdut niciodată dragostea pentru magie…
Capital.ro
A murit unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood. Românii l-au îndrăgit foarte...
Prințul Harry a fost primit de regele Charles la reședința de la Londra
evz.ro
Prințul Harry a fost primit de regele Charles la reședința de la Londra
Detaliul STRANIU legat de satul Wyryki Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o dronă rusească peste o casă
Gandul.ro
Detaliul STRANIU legat de satul Wyryki Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o dronă...
Cea mai proastă noapte! Momente teribile pentru Gabi Tamaş şi Dan Alexa în Filipine: Psihic, m-a terminat
as.ro
Cea mai proastă noapte! Momente teribile pentru Gabi Tamaş şi Dan Alexa în Filipine: Psihic,...
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Furie dezlănțuită în Casa Iubirii! Veronica a confruntat-o pe Alexandrina:
radioimpuls.ro
Furie dezlănțuită în Casa Iubirii! Veronica a confruntat-o pe Alexandrina:"Eu l-am lăsat pe Andrei, tu...
Legea care va permite consumul de bere pe stadioanele din România intră în linie dreaptă. Ce modificări au fost aduse și când ar putea fi adoptată
Fanatik.ro
Legea care va permite consumul de bere pe stadioanele din România intră în linie dreaptă....
S-a confirmat ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Ardelenii și-au luat portar. Update exclusiv
Fanatik.ro
S-a confirmat ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Ardelenii și-au luat...
Știrile zilei, 5 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 5 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Calculul complet. Cât costă un an de vechime în 2025 dacă vrei să ieși mai repede la pensie
Calculul complet. Cât costă un an de vechime în 2025 dacă vrei să ieși mai repede la pensie
Ce se întâmpla între profesoara din Drobeta Turnu Severin care s-a sinucis și tatăl copilului ei, ...
Ce se întâmpla între profesoara din Drobeta Turnu Severin care s-a sinucis și tatăl copilului ei, de fapt. Noi detalii uluitoare din anchetă
Noi medicamente vor fi incluse pe listele celor compensate. Cine sunt beneficiarii de tratament gratuit
Noi medicamente vor fi incluse pe listele celor compensate. Cine sunt beneficiarii de tratament gratuit
Victor Micula, condamnat la 3 ani și o lună de închisoare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ...
Victor Micula, condamnat la 3 ani și o lună de închisoare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice
Maia Morgenstern, reacție dură după ce internauții i-au jignit fiica. Cabiria are un copil cu un ...
Maia Morgenstern, reacție dură după ce internauții i-au jignit fiica. Cabiria are un copil cu un bărbat de 63 de ani
Operațiunea „Coldplay” la Snagov. Amantlâc la vârful companiei de 20 miliarde $! Bossul ...
Operațiunea „Coldplay” la Snagov. Amantlâc la vârful companiei de 20 miliarde $! Bossul SOCAR a combinat-o pe șefa de la HR: săruturi, diversiuni cu mașini și 5 ore într-o cameră de hotel
Vezi toate știrile
×