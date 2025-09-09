Acasă » Știri » Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii, acasă la una dintre ispite! Cum a fost filmat fostul logodnic al Ellei Vișan: ”I-am făcut loc în viața mea”

De: Anca Chihaie 09/09/2025 | 16:39
Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii, acasă la una dintre ispite! Cum a fost filmat fostul logodnic al Ellei Vișan: ”I-am făcut loc în viața mea”
După experiența intensă trăită la „Insula Iubirii”, Andrei Lemnaru pare să fi intrat într-o nouă etapă a vieții. Fostul concurent, care a trecut printr-o despărțire dureroasă de Ella Vișan, începe să fie din ce în ce mai prezent în atenția celor din jur prin apariții care dau de înțeles că a depășit momentele dificile și caută să își regăsească echilibrul.

Dacă imediat după filmările din Thailanda părea afectat și marcat de ruptura neașteptată de fosta logodnică, în prezent Andrei dă semne clare că a lăsat trecutul în urmă. Experiența din emisiune, unde și-a văzut partenera apropiindu-se de o ispită, i-a adus o dezamăgire uriașă, dar în același timp l-a determinat să-și schimbe radical viziunea asupra relațiilor și a modului în care alege să-și trăiască viața.

Andrei Lemnaru surprins la o altă ispită acasă

În ultima perioadă, tânărul a fost surprins în preajma mai multor ispite din cadrul show-ului, semn că legăturile create pe insulă nu s-au pierdut odată cu terminarea filmărilor. Una dintre cele mai recente apariții ale sale a fost în compania Ameliei, ispita care i-a fost aproape în cele mai grele momente din Thailanda. Cei doi au petrecut timp împreună, iar imaginile apărute în mediul online au alimentat speculațiile că între ei ar putea exista o apropiere mai mare decât o simplă prietenie.

”Tu așa frumos vii la mine acasă? Te-ai însurat, gata?”, i-a spus ispita Amelia lui Andrei.

Foto: social media

Recent, Amelia a postat pe Instagram un mesaj prin care a subliniat relația apropiată pe care o are cu Andrei Lemnaru. Ispita a mărturisit că între ei există o legătură sinceră, construită pe încredere și sprijin reciproc, atât în timpul experienței din Thailanda, cât și după întoarcerea acasă. În mesaj, Amelia a descris relația cu Andrei ca fiind una „de familie”, asemănătoare cu cea dintre un frate și o soră, și a transmis că îi este recunoscătoare pentru locul special pe care acesta îl ocupă în viața ei.

„Am o relație specială cu Andrei – e genul de om pe care îți dorești să-l ai alături și la bine, și la rău. Pe insulă am legat o prietenie strânsă, iar afară nu am făcut decât să o facem și mai frumoasă. Ne susținem reciproc și putem vorbi despre orice, oricând. Sunt mândră să spun că mi-am mărit familia și că i-am făcut loc în viața mea ca frățior mai mare. Îl iubesc maxim! ❤️
(Fetelor, relax, îl puteți aborda în continuare”, a transmis ispita.

La fel de multă atenție a atras și relația sa de după emisiune cu ispita Andrușca. Cei doi au fost văzuți împreună, au petrecut câteva zile în compania celuilalt, însă starea emoțională fragilă a lui Andrei nu i-a permis să ducă lucrurile mai departe. Cu toate acestea, experiența a rămas una importantă pentru el, demonstrând că a încercat să meargă mai departe și să ofere o șansă unei noi povești de iubire.

