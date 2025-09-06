Maria a demascat minciuna crasă a ispitei Oana Monea! Ce i-ar fi zis, de fapt, mama lui Marius Avram

Rivalitatea dintre Maria Avram și Oana Monea continuă și după terminarea filmărilor de la Insula iubirii. Fosta concurentă și ispita supremă și-au adresat cuvinte și acuze dure, după ce cea din urmă a încercat să formeze un cuplu cu Marius Avram, bărbatul alături de care Maria a venit la testul fidelității din Thailanda.

Maria și Marius Avram sunt căsătoriți de 10 ani și au decis să își condimenteze relația la cel mai dur test al fidelității. Rând pe rând, cei doi soți au căzut în ”păcat”, iar la finalul emisiunii au decis să plece separat de la Insula iubirii. Marius a rămas cu ispita Oana Monea, în timp ce Maria a privit înlemnită cu soțul îi scapă printre degete.

Maria Avram neagă faptul că Oana Monea a cunoscut-o pe mama lui Marius: ”Soacra mea e supărată”

Așa cum CANCAN.RO vă informa înainte de marea finală de la Insula iubirii, Oana Monea și Marius Avram au continuat să se vadă și după terminarea filmărilor din Thailanda. Au locuit împreună o scurtă perioadă de timp în apartamentul Oanei din Constanța, iar într-un final, Marius a decis să grăbească lucrurile și a dus-o pe ispită la Craiova, în orașul său natal, acolo unde a prezentat-o părinților ca fiind noua lui iubită. În tot acest timp, Maria se afla în Anglia, acolo unde locuia cu soțul ei.

Vrând să pună punct mariajului cu Maria, Marius a mers în Anglia să își ia rămas bun de la soția lui. Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade, iar Maria l-a convins să rămână împreună. Marius a trebuit să revină în România să își încheie socotelile cu Oana Monea, însă ispita a avut timp să o cunoască și pe cea care ar fi trebuit să îi fie soacră.

„M-am cunoscut cu mama lui Marius, am povestit, ne-am luat în brațe și atât.(…) M-a plăcut foarte tare, chiar m-a plăcut foarte tare și mă bucur pentru că ea își dorea din ce am văzut eu, își dorea niște lucruri, dar e o femeie minunată”, a spus Oana Monea pe TikTok.

Ei bine, se pare că afirmațiile Oanei Monea au reușit să o enerveze destul de tare pe Maria Avram. Cea din urmă i-a dat replica pe Tik Tok și a contrazis tot ceea ce ispita supremă a spus. Acesta susține că soacra ei și Oana Monea nu au avut nici măcar un dialog, ba din contră, ispita ar fi încercat o apropiere forțată de mama lui Marius, însă femeia a păstrat distanța.