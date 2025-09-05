Acasă » Știri » Motivul real pentru care Oana Monea s-a despărțit de Marius Avram. După Insula Iubirii, a aflat adevărul despre el

Motivul real pentru care Oana Monea s-a despărțit de Marius Avram. După Insula Iubirii, a aflat adevărul despre el

De: Irina Rasoveanu 05/09/2025 | 16:09
Motivul real pentru care Oana Monea s-a despărțit de Marius Avram. După Insula Iubirii, a aflat adevărul despre el

Nu mai este un secret că Oana Monea și Marius Avram au plecat împreună din Thailanda. La ultimul bonfire au dat de înțeles că sunt foarte fericiți împreună. Totuși, relația lor nu a mai durat mult după întoarcerea în România. Cei doi și-au spus „adio”, iar concurentul s-a întors la soția sa, Maria. Află, în articol, motivul pentru care ispita s-a despărțit de el!

În cadrul emisiunii Insula Iubirii, Marius Avram s-a apropiat foarte mult de Oana Monea, mai ales după ce a aflat că soția sa, Maria, are sentimente pentru Cătălin Brînză. La ultima ceremonie a focului, ispita și concurentul au ales să plece împreună spre România.

De ce s-au despărțit Oana Monea și Marius Avram

Cei doi au dat de înțeles că sunt foarte fericiți împreună, însă lucrurile nu au decurs așa cum se așteptau fanii, după plecarea din Thailanda. Ceea ce ar fi trebuit sa fie începutul unei frumoase povești de dragoste avea să se transforme, în doar două săptămâni, în ceva de-a dreptul dramatic.

Mai exact, Oana Monea a aflat adevărul despre Marius, și anume că a înșelat chiar cu… soția lui, Maria. Cum s-a întâmplat totul? Ei bine, să povestim de la început și cronologic. Ajunși la aeroport, în România, cei doi proaspeți îndrăgostiți au decis să plece spre Constanța, orașul unde locuiește ispita.

Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord
Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la...
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru...
Oana și Marius, la ultima ceremonie a focului/ Sursa foto: Antena 1

După câteva zile, Oana și Marius au plecat spre Craiova, orașul natal al lui Marius. Atunci, ar fi avut loc și întâlnirea cu mama concurentului. Deși Maria a negat acest aspect, ispita a povestit amănunțit cum a decurs totul.

„M-am cunoscut cu mama lui Marius, am povestit, ne-am luat în brațe și atât.(…) M-a plăcut foarte tare, chiar m-a plăcut foarte tare și mă bucur pentru că ea își dorea din ce am văzut eu, își dorea niște lucruri, dar e o femeie minunată”, a spus Oana Monea pe TikTok.

Totul părea să decurgă bine între ei până într-un punct. După aproximativ două săptămâni, Marius a anunțat-o pe Oana că pleacă în Anglia, acolo unde locuia cu Maria, pentru a discuta termenii divorțului. Ajuns acolo, bărbatul s-a răzgândit.

Maria și Marius Avram au avut parte de momente intime, iar Oana a aflat imediat. Cel mai probabil, chiar concurenta a fost cea care i-a dezvăluit totul. Astfel, bărbatul a rămas în căminul conjugal și a anulat orice intenție de divorț, iar acum se bucură în continuare de căsnicia cu soția sa.

Maria și Marius formează din nou un cuplu/ Sursa foto: Antena 1

Citește și: Oana Monea vrea cu orice preț să îl divorțeze pe Marius de Maria Avram. Ce s-a întâmplat acum 4 zile între ex-concurent și ispita de la Insula Iubirii

Tags:
Iți recomandăm
Țara în care românii nu mai au bani să își facă vacanțele: „Acum e ca Monaco. Localnicii nu mai au loc”
Știri
Țara în care românii nu mai au bani să își facă vacanțele: „Acum e ca Monaco. Localnicii nu…
Cu ce s-a ales ispita Andrușca după scurta relație cu Andrei Lemnaru, după Insula Iubirii: „Am rămas cu…”
Știri
Cu ce s-a ales ispita Andrușca după scurta relație cu Andrei Lemnaru, după Insula Iubirii: „Am rămas cu…”
Este 8 septembrie, prima zi de școală, liberă pentru părinți sau nu?
Mediafax
Este 8 septembrie, prima zi de școală, liberă pentru părinți sau nu?
Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord
Gandul.ro
Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la...
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale...
Notă de plată de peste 63.000 de euro la un restaurant de lux din Mallorca. Cine ar fi vedeta care a plătit masa: „Am nevoie de prieteni ca ăștia”
Adevarul
Notă de plată de peste 63.000 de euro la un restaurant de lux...
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat
Digi24
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut...
Ce pedeapsă a primit proprietarul menajeriei din Zăhărești, unde doi copii au fost răniți de animale
Mediafax
Ce pedeapsă a primit proprietarul menajeriei din Zăhărești, unde doi copii au fost...
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai....
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici
Digi 24
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit....
AUR îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea dacă nu face referendum privind trimiterea de trupe în Ucraina. Care e poziția României
Digi24
AUR îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea dacă nu face referendum privind trimiterea de...
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a...
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în...
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
StirileKanalD
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și...
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală în serie! Ce obișnuia să facă femeia cu victimele sale, pentru a scăpa de urma lor?
kfetele.ro
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale
observatornews.ro
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase...
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
go4it.ro
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Cum decurge, de fapt, un concurs de angajare la o companie de stat: vechii șefi devin noii șefi. Motivul hilar invocat pentru excluderea unui fost director
Fanatik.ro
Cum decurge, de fapt, un concurs de angajare la o companie de stat: vechii șefi...
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv
Fanatik.ro
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11...
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Capital.ro
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Vedeta care avea TAXĂ PE KILOGRAM s-a căsătorit pe plajă într-o rochie mulată fabuloasă
Romania TV
Vedeta care avea TAXĂ PE KILOGRAM s-a căsătorit pe plajă într-o rochie mulată fabuloasă
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Plata pensiei se suspendă. Casa de Pensii avertizează: Să trimită document până pe 18 septembrie
Capital.ro
Plata pensiei se suspendă. Casa de Pensii avertizează: Să trimită document până pe 18 septembrie
Oana Mizil și Marian Vanghelie, față în față după marele scandal
evz.ro
Oana Mizil și Marian Vanghelie, față în față după marele scandal
Cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală pentru orice ocazie
Gandul.ro
Cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală...
Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România
as.ro
Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel...
Cine este reportera de care s-a îndrăgostit George Jaguarul la testimonialele Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată Andra
A1
Cine este reportera de care s-a îndrăgostit George Jaguarul la testimonialele Insula Iubirii sezonul 9....
HOROSCOP de weekend, 6-7 septembrie 2025. O zodie este în centrul atenției! Aceasta primește o veste bună care îi schimbă total starea de spirit. Astrele arată că o așteaptă două zile pline de surprize
radioimpuls.ro
HOROSCOP de weekend, 6-7 septembrie 2025. O zodie este în centrul atenției! Aceasta primește o...
Ce studii are, de fapt, Irina Manea. Soția lui Cristi Manea este în prezent o voce puternică în mediul online
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Irina Manea. Soția lui Cristi Manea este în prezent o...
Kurt Zouma, transferul șoc al CFR Cluj, are cel mai mare salariu din istoria fotbalului românesc! Dezvăluiri incredibile. Exclusiv
Fanatik.ro
Kurt Zouma, transferul șoc al CFR Cluj, are cel mai mare salariu din istoria fotbalului...
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Loredana, surpriză de proporţii! I s-a îndeplinit visul după 30 de ani: „A fost o propunere pe ...
Loredana, surpriză de proporţii! I s-a îndeplinit visul după 30 de ani: „A fost o propunere pe care o așteptam”
Țara în care românii nu mai au bani să își facă vacanțele: „Acum e ca Monaco. Localnicii nu ...
Țara în care românii nu mai au bani să își facă vacanțele: „Acum e ca Monaco. Localnicii nu mai au loc”
Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume. Tesla îi oferă 1.000 de miliarde de dolari. Care ...
Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume. Tesla îi oferă 1.000 de miliarde de dolari. Care sunt condițiile
Cu ce s-a ales ispita Andrușca după scurta relație cu Andrei Lemnaru, după Insula Iubirii: „Am ...
Cu ce s-a ales ispita Andrușca după scurta relație cu Andrei Lemnaru, după Insula Iubirii: „Am rămas cu…”
Când se livrează pensiile în luna septembrie 2025. Ce pensionari vor lua banii abia pe data de 20
Când se livrează pensiile în luna septembrie 2025. Ce pensionari vor lua banii abia pe data de 20
Ce s-a întâmplat cu ceasul pe care Mattia i l-a dat Biancăi Dan. Ispita de la Insula Iubirii a recunoscut ...
Ce s-a întâmplat cu ceasul pe care Mattia i l-a dat Biancăi Dan. Ispita de la Insula Iubirii a recunoscut abia după finală
Vezi toate știrile
×