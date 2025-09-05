Motivul real pentru care Oana Monea s-a despărțit de Marius Avram. După Insula Iubirii, a aflat adevărul despre el

Nu mai este un secret că Oana Monea și Marius Avram au plecat împreună din Thailanda. La ultimul bonfire au dat de înțeles că sunt foarte fericiți împreună. Totuși, relația lor nu a mai durat mult după întoarcerea în România. Cei doi și-au spus „adio”, iar concurentul s-a întors la soția sa, Maria. Află, în articol, motivul pentru care ispita s-a despărțit de el!

În cadrul emisiunii Insula Iubirii, Marius Avram s-a apropiat foarte mult de Oana Monea, mai ales după ce a aflat că soția sa, Maria, are sentimente pentru Cătălin Brînză. La ultima ceremonie a focului, ispita și concurentul au ales să plece împreună spre România.

De ce s-au despărțit Oana Monea și Marius Avram

Cei doi au dat de înțeles că sunt foarte fericiți împreună, însă lucrurile nu au decurs așa cum se așteptau fanii, după plecarea din Thailanda. Ceea ce ar fi trebuit sa fie începutul unei frumoase povești de dragoste avea să se transforme, în doar două săptămâni, în ceva de-a dreptul dramatic.

Mai exact, Oana Monea a aflat adevărul despre Marius, și anume că a înșelat chiar cu… soția lui, Maria. Cum s-a întâmplat totul? Ei bine, să povestim de la început și cronologic. Ajunși la aeroport, în România, cei doi proaspeți îndrăgostiți au decis să plece spre Constanța, orașul unde locuiește ispita.

După câteva zile, Oana și Marius au plecat spre Craiova, orașul natal al lui Marius. Atunci, ar fi avut loc și întâlnirea cu mama concurentului. Deși Maria a negat acest aspect, ispita a povestit amănunțit cum a decurs totul.

„M-am cunoscut cu mama lui Marius, am povestit, ne-am luat în brațe și atât.(…) M-a plăcut foarte tare, chiar m-a plăcut foarte tare și mă bucur pentru că ea își dorea din ce am văzut eu, își dorea niște lucruri, dar e o femeie minunată”, a spus Oana Monea pe TikTok.

Totul părea să decurgă bine între ei până într-un punct. După aproximativ două săptămâni, Marius a anunțat-o pe Oana că pleacă în Anglia, acolo unde locuia cu Maria, pentru a discuta termenii divorțului. Ajuns acolo, bărbatul s-a răzgândit.

Maria și Marius Avram au avut parte de momente intime, iar Oana a aflat imediat. Cel mai probabil, chiar concurenta a fost cea care i-a dezvăluit totul. Astfel, bărbatul a rămas în căminul conjugal și a anulat orice intenție de divorț, iar acum se bucură în continuare de căsnicia cu soția sa.

