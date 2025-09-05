Oana Monea vrea cu orice preț să îl divorțeze pe Marius de Maria Avram. Ce s-a întâmplat acum 4 zile între ex-concurent și ispita de la Insula Iubirii

Trio-ul format din Maria, Marius și Oana Monea a fost în centrul atenției în marea finală Insula Iubirii. Cu toate că el a decis să își lase soția și să părăsească insula alături de ispită, Marius s-a împăcat cu Maria la puțin timp după. Ei bine, lucrurile nu s-au oprit aici. Deși cei doi s-au decis să mai ofere o șansă iubirii lor și sunt împreună în prezent, Oana Monea a dezvăluit că încă ține legătura cu Marius.

Cu toate că și-au spus adio în finală, Maria părăsind insula singură și Marius alături de ispita Oana Monea, cei doi concurenți s-au împăcat la puțin timp după ce au ajuns în România. Conștienți că amândoi au greșit și au picat testul fidelității, Maria Avram și Marius s-au decis să își mai dea o șansă.

Oana Monea încă ține legătura cu Marius

Acum, detalii uimitoare ies la iveală. Se pare că Oana Monea și Marius încă țin legătura, chiar dacă bărbatul s-a împăcat cu soția lui, Maria Avram. Într-un live, întrebată de fani dacă Marius a dezamăgit-o, Oana a dat cărțile pe față. Ispita a mărturisit că a vorbit cu ex-concurentul Insula Iubirii în urmă cu 4 zile, de unde reiese că cei doi încă țin legătura.

„Nu am rămas dezamăgită de Marius, nu aveam de ce să fiu dezamăgită de el, pentru că s-a comportat exemplar și nu am de ce să fiu dezamăgită de el. A fost un om foarte corect. Nu știu, am înțeles că multă lume nu a înțeles prea multe lucruri din emisiune, dar noi doi vorbim, adică și acum patru zile am vorbit, deci nu am de ce să fiu dezamăgită. Dacă eram dezamăgită, probabil că nu mai comunicam.”, a spus Oana Monea în online.

De asemenea, întrebată de fani dacă l-a iubit pe Marius, Oana Monea a spus că nu s-a ajuns până acolo, mai ales atunci când s-au lovit de realitate.

„E greu, e mult, e greu să iubești așa. Dragostea asta cred că vine cu timpul, cu niște situații, cu niște… sentimente, de siguranță, de grijă, de multe lucruri care între noi nu aveau cum să se întâmple pentru că eram într-un show televizat, pentru că apoi ne-a lovit realitatea”, a mai spus ispita.

