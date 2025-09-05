Maria Avram, declarații tranșante despre sărutul din baie cu ispita Cătălin. A recunoscut, în sfârșit, TOT

Bonfire-ul final a fost unul tensionat și plin de reproșuri pentru cuplul format din Maria și Marius. Amândoi au picat în ispită, dar blondina nu a vrut să recunoască acest lucru până în momentul în care le-au fost arătate imaginile în care ea și ispita Cătălin aveau un moment destul de apropiat în baie. Acum, după difuzarea finalei Insula Iubirii, fosta concurentă a recunoscut tot. Iată ce a spus!

Maria s-a apropiat de ispita Cătălin în timpul show-ului filmat în Thailanda. Cei doi au petrecut mult timp împreună, iar bărbatul a fost alegerea concurentei pentru „dream date”, unde s-au distrat și au avut parte de un moment mai intim în care s-au sărutat.

Maria Avram a recunoscut TOT

Cu toate că și-au spus adio în finală, Maria părăsind insula singură și Marius alături de ispita Oana Monea, cei doi concurenți s-au împăcat la puțin timp după ce au ajuns în România. Conștienți că amândoi au greșit și au picat testul fidelității, Maria Avram și Marius s-au decis să își mai dea o șansă.

Cu toate că era foarte sigură pe fidelitatea ei și susținea că nu și-a înșelat soțul, imaginile difuzate în marea finală au demonstrat opusul. Acum, Maria vorbește despre acest lucru și recunoaște, în sfârșit, că a picat în ispită alături de Cătălin și că regretă acest lucru.

„De data asta am greșit și eu, nu doar el. Cumva este diferit, este clar că sentimente sunt între noi. Și eu am greșit destul de urât. Dacă mi-aș fi dat seama la timp de ceea ce e întâmplă și m-aș fi trezit în ultimul ceas lucrurile ar fi stat altfel. (…) În baie, mă repet, pur și simplu m-am lăsat purtată de val. Mi-aș fi dorit să nu fi băut, dar nu pot da timpul înapoi pot doar să admit ce s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic mai mult decât acel lucru.”, a spus Maria în online.

