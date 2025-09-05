Cântăreața plătită pentru nunta lui Andrei cu Ella a spus adevărul! Anunț surprinzător după finala Insula iubirii 2025

Finala celui mai recent sezon Insula iubirii a adus în atenția publicului un deznodământ neașteptat pentru cuplul format din Ella Vișan și Andrei Lemnaru. După trei săptămâni în care au fost testați de ispite, cei doi au recunoscut că relația lor nu mai poate continua. Deși își anunțaseră cu entuziasm planurile de nuntă, programată pentru luna septembrie 2025, realitatea a fost alta: mariajul nu va mai avea loc.

Ella și Andrei au intrat în show convinși că vor trece testul iubirii și că vor ieși mai uniți ca niciodată. La începutul experienței, cei doi vorbeau despre viitorul lor comun și despre momentul în care își vor jura credință în fața altarului, în Vâlcea, acolo unde urma să aibă loc petrecerea de nuntă. Totuși, odată ajunși în Thailanda, fiecare a cedat tentațiilor: Ella s-a apropiat de ispita Teo, iar Andrei a legat o conexiune cu ispita Andrușca.

Întorși la realitate, foștii logodnici au fost nevoiți să recunoască faptul că planurile făcute înainte de plecare nu mai pot fi duse la bun sfârșit. Relația lor s-a destrămat, iar drumul către căsătorie s-a închis definitiv.

În tot acest context, un alt detaliu a ieșit la iveală după difuzarea finalei. Cântăreața care fusese angajată să le cânte la nuntă a confirmat public ceea ce fanii bănuiseră deja: evenimentul din 13 septembrie nu mai există în calendar. Artista din Oltenia, Loredana Sotea, fusese contractată să întrețină atmosfera la petrecerea de nuntă a celor doi. Însă, imediat după terminarea filmărilor în Thailanda, a fost anunțată că evenimentul se anulează.

Dezvăluirea cântăreței a pus punct tuturor speculațiilor apărute în online, acolo unde mulți urmăritori au întrebat dacă data respectivă fusese într-adevăr rezervată de Ella și Andrei. Confirmarea venită chiar din partea artistei arată că pregătirile pentru marele eveniment erau deja în toi, semn că cei doi foști concurenți credeau cu adevărat în relația lor înainte de a intra în show.

„După postarea mea cu data disponibilă, 13 septembrie 2025, efectiv am fost bombardată cu mesaje dacă această dată a fost ocupată de cei doi concurenți de la Insula iubirii, Ella și Andrei. Ei bine, da! Noi eram formația care îi cânta la nuntă. Am primit mesaj de la Ella atunci când s-a terminat emisiunea cum că nunta nu se mai ține, nunta se ținea la Vâlcea. Sincer să vă spun atunci când am primit mesaj de la Ella nici nu știam că ea este concurentă. Eu am aflat în urmă cu vreo două săptămâni că evenimentul care s-a anulat era de fapt la ei.”, a spus artista.

