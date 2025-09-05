Oana Monea îi dă fatala Mariei Avram! Ce s-a întâmplat, de fapt, când s-a întâlnit cu mama lui Marius

Nu se mai termină înțepăturile dintre Oana Monea și Maria Avram! Ispita a ținut să sublinieze că nu a mințit atunci când a povestit că s-a văzut cu mama lui Marius Avram, deși soția acestuia susținut contrariul. Mai mult decât, blondina a susținut că are dovezi și a povestit cum a decurs întâlnirea.

Marius Avram a plecat din Thailanda alături de Oana Monea. În cele din urmă, concurentul s-a întors la soția sa, Maria, însă până a mai dat o șansă căsniciei, el a petrecut ceva timp cu ispita de la Insula Iubirii. Relația dintre ei ar fi fost una serioasă, iar blondina chiar a declarat că a cunocut-o pe mama concurentului. Totuși, Maria a negat acest aspect, acuzând-o indirect pe Oana că minte. Astfel, ispita a venit cu noi declarații.

Ce a spus Oana Monea despre întâlnirea cu mama lui Marius

Oana Monea nu a auzit, cel mai probabil, declarațiile Mariei în care a negat întâlnirea dintre ispită și soacra sa. Astfel, blondina nu a înțeles de ce toată lumea o întreabă dacă s-a văzut sau nu cu mama lui Marius Avram.

Ei bine, ispita de la Insula Iubirii a subliniat că întâlnirea dintre ea și mama concurentului a avut loc. Oana Monea a povestit că a stat de vorbă cu femeia și chiar s-au îmbrățișat. De asemenea, a mărturisit că soacra Mariei a plăcut-o foarte tare.

„De ce toată lumea zice că nu m-am văzut cu mama lui Marius? M-am văzut cu mama lui Marius, atât. M-am văzut, m-am cunoscut, am stat, am vorbit, am povestit, atât, nu sunt o mincinoasă, nu cred că m-ați văzut pe mine în emisiune cu minciuni, nu s-a întâmplat nimic. M-am cunoscut cu mama lui Marius, am povestit, ne-am luat în brațe și atât.(…) M-a plăcut foarte tare, chiar m-a plăcut foarte tare și mă bucur pentru că ea își dorea din ce am văzut eu, își dorea niște lucruri, dar e o femeie minunată”, a spus Oana Monea pe TikTok.

Oana Monea a mai declarat că Marius Avram s-a comportat exemplar cu ea. Mai mult decât atât, ispita a susținut că păstrează în continuare legătura cu concurentul de la Insula Iubirii, iar ultima discuție a avut loc în urmă cu doar câteva zile.

„Nu am rămas dezamăgită de Marius, nu aveam de ce să fiu dezamăgită de el pentru că s-a comportat exemplar. A fost un om foarte corect. Am înțeles că prea multă lume nu a înțeles prea multe lucruri din emisiune, adică noi doi vorbim și acum patru zile am vorbit, nu am de ce să fiu dezamăgită, dacă eram dezamăgită probabil nu mai comunicam”, a mai spus ispita.

Citește și: Scandalul de la Insula Iubirii continuă și după show! Oana Monea îi dă lovitura de graţie Mariei: e bună de plată! A ”lovit-o” cu 30.000 €!