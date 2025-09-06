De ce a mers Andrei Lemnaru la Insula Iubirii, de fapt. Nu s-a dus doar pentru a o testa pe Ella Vișan

Andrei Lemnaru, concurentul de la Insula Iubirii sezonul 9, a spus lucrurilor pe nume după Marea Finală a emisiunii. Bărbatul a participat alături de Ella Vișan, cea care trebuia să îi devină soție în acest an. Deși a fost o experiență extrem de dură pentru el, Andrei Lemnaru a ținut capul sus indiferent de momentele grele prin care a trecut în emisiune. Concurentul a demonstrat că este un bărbat matur, demn și capabil să treacă peste tot ce i-a pregătit viața.

După tot ce s-a întâmplat între Teo și Ella, Andrei a hotărât, așa cum era de așteptat, să nu plece împreună cu Ella de pe insulă și să încheie relația. Ella a mărturisit că nu îi pare rău absolut deloc de ceea ce s-a întâmplat între ea și Teo pe insulă, pentru că abia a descoperit ce bărbat își dorește, cu adevărat, lângă ea. Blonda a mai spus că insula i-a dat o lecție importantă și a învățat-o cum să se pună pe primul loc.

De ce a mers Andrei Lemnaru la Insula Iubirii

Andrei Lemnaru, fostul partener al Ellei, a trecut prin clipe grele în momentul în care cea care urma să îi devină soție era in ipostaze intime cu un alt bărbat. Fostul concurent a decis să rupă tăcerea și a postat un mesaj intens pe rețelele de socializare, unde a spus de ce a participat, de fapt, la această emisiune:

„Am ales să intru în această experiență cu inima deschisă și cu dorința sinceră de a mă descoperi mai profund, ca om, ca partener, ca bărbat. Timp de 21 de zile, insula a fost pentru mine un loc de introspecție, de provocări, de sinceritate dusă până la capăt. Pentru mine, Insula Iubirii nu a fost doar un test de cuplu, ci și o oportunitate reală de a mă vedea așa cum sunt cu bune și cu rele, fără mască, fără filtru. Am învățat mult despre mine și am realizat ce vreau cu adevărat în viață, ce merit și ce sunt dispus să ofer mai departe. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut, care mi-au trimis mesaje, care m-au înțeles chiar și în momentele în care poate n-am fost cel mai ușor de înțeles. Sprijinul vostru m-a ajutat enorm și m-a motivat să fiu mai bun, mai autentic și mai conștient de cine sunt. Insula a fost o etapă, viața merge înainte. Cu lecții, cu recunoștință, cu ochii deschiși și cu inima la fel. Respect, Andrei”, a fost mesajul plin de emoție al lui Andrei, transmis în mediul online.

