Andrei Lemnaru, niciodată singur după Insula Iubirii! Cum l-am surprins în plină zi, în Focșani

Andrei Lemnaru pare că a reușit să o dea uitării pe Ella Vișan și să meargă mai departe. După dezamăgirea de care a avut parte la Insula Iubirii, concurentul a mărturisit că este pregătit să o ia de le zero. Tânărul nu a vorbit despre o nouă relație, însă este înconjurat de domnișoare. Află, în articol, cum l-a surprins CANCAN.RO în parcarea unui supermarket din Focșani!

Ella Vișan și Andrei Lemnaru au mers la Insula Iubirii cu o relație de peste trei ani și jumătate. Cei doi s-au cunoscut în Marea Britanie, unde au lucrat împreună, iar de atunci au rămas nedespărțiți. Relația lor a evoluat constant, culminând cu decizia de a participa la emisiunea de la Antena 1 pentru a-și testa compatibilitatea înainte de pasul cel mare: căsătoria. Nunta era planificată pe data de 13 septembrie 2025, dar a fost anulată. Tânărul a fost nevoit să meargă mai departe.

Cum a fost surprins Andrei Lemnaru în Focșani

Andrei Lemnaru a suferit foarte mult după ce logodnica sa, Ella, s-a îndrăgostit de Teo Costache. În cele din urmă, tânărul și-a dat și el frâu liber sentimentelor și s-a apropiat de ispita Andrușca. Mai mult decât atât, cei doi au plecat împreună din Thailanda. Deși au dat de înțeles că se plac, relația dintre ispită și concurent nu a durat prea mult.

Între timp, Andrei Lemnaru a decis să rămână o perioadă singur până ce va întâlni din nou o femeie care să îi fure inima. Totuși, se pare că este înconjurat de domnișoare. CANCAN.RO l-a surprins pe concurentul de la Insula Iubirii în compania unei brunete focoase. Cei doi tocmai ieșiseră dintr-un magazin Lidl din Focșani.

Mulți telespectatori l-au încurajat pe Andrei Lemnaru să meargă mai departe. După încheierea emisiunii, concurentul a dezvăluit că despărțirea de Ella Vișan l-a ajutat să se redescopere. Inițial, el a mărturisit că nu caută o nouă relație, însă iubirea poate veni pe neașteptate.

„Am luat-o de la zero. Pe primul loc sunt eu și atât. Nu am pe nimeni și nu caut pe nimeni. Când un om este bolnav, este greu să ții de o relație. Mi se schimba starea. Îmi aduceam aminte de toate dezamăgirile. Cum a zis și ea, nu aveam nevoie de nimeni în viața mea”, a spus Andrei Lemnaru.

