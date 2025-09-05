Cu ce s-a ales ispita Andrușca după scurta relație cu Andrei Lemnaru, după Insula Iubirii: „Am rămas cu…”

Andrușca a vorbit deschis despre relația cu Andrei Lemnaru. Cei doi au decis să plece împreună din Thailanda, dând de înțeles că se plac foarte mult. Totuși, în cele din urmă, au mers pe drumuri separate. Află, în articol, ce a avut de spus ispita de la Insula Iubirii!

Andreea Aurică, cunoscută în cadrul emisiunii Insula Iubirii drept Andrușca, are 25 de ani, este zodia Vărsător și a locuit o perioadă în Germania, iar momentan are o carieră în domeniul beauty și lucrează ca hairstylist. Tânăra s-a făcut rapid remarcată. Inițial, ea s-a apropiat de Marius Avram, după care și-a îndreptat atenția în totalitate către Andrei Lemnaru.

Ce a spus Andrușca despre Andrei Lemnaru

Andrei Lemnaru a suferit foarte mult după ce logodnica sa, Ella, s-a îndrăgostit de Teo Costache. În cele din urmă, tânărul și-a dat și el frâu liber sentimentelor și s-a apropiat de ispita Andrușca. Mai mult decât atât, cei doi au plecat împreună din Thailanda.

Deși au dat de înțeles că se plac, relația dintre ispită și concurent nu a durat prea mult. Recent, Andrușca a transmis un mesaj în care a vorbit despre experiența trăiră la Insula Iubirii, inclusiv idila cu Andrei Lemnaru.

„Insula Iubirii a fost pentru mine una dintre cele mai intense experiențe din viața mea. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine și care mi-au trimis reacții peste reacții atât de multe, majoritatea pline de energie bună și pozitivitate. Chiar dacă eu și Andrei nu am rămas împreună, am rămas cu amintiri prețioase, cu lecții de viață și cu recunoștință în suflet. Pentru mine, asta e adevărata valoare a insulei să te descoperi pe tine, să trăiești la intensitate maximă și să lași în urmă o poveste sinceră”, a dezvăluit Andrușca, în mediul online.

Între timp, Andrei Lemnaru a decis să rămână o perioadă singur până ce va întâlni din nou o femeie care să îi fure inima. Concurentul a dezvăluit că despărțirea de Ella Vișan l-a ajutat să se redescopere.

„Am luat-o de la zero. Pe primul loc sunt eu și atât. Nu am pe nimeni și nu caut pe nimeni. Când un om este bolnav, este greu să ții de o relație. Mi se schimba starea. Îmi aduceam aminte de toate dezamăgirile. Cum a zis și ea, nu aveam nevoie de nimeni în viața mea”, a spus Andrei Lemnaru.

