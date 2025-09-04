Ispita Andrușca rupe tăcerea după finala Insula Iubirii 2025. A spus adevărul despre Ella Vișan: ”Mi-a părut rău să vă dezamăgesc”

Andrușca rupe tăcerea, după finala Insula Iubirii! Ispita care a reușit să îl cucerească pe Andrei, partenerul Ellei, a vorbit despre concurentă, după ce mai mulți fani i-au cerut părerea. Ce a spus despre ea? Află în rândurile de mai jos!

Ediția de ieri, 3 septembrie, a fost una plină de tensiuni, reproșuri și lacrimi. Unul dintre cuplurile care au reușit să iasă în evidență, Ella și Andrei, au ținut fanii cu sufletul la gură până în ultimul moment când au dat verdictul relației lor: Adio! Blondina a plecat acasă alături de ispita Teo, iar Andrei alături de ispita Andrușca.

Andrușca a spus adevărul despre Ella

Ei bine, cele două femei din viața lui Andrei s-au întâlnit la un bonfire special, ținut înainte de marea finală, în care au discutat despre apropierea dintre bărbat și ispita de pe insulă. Acela a fost un moment tensionat dintre cele două, iar fanii i-au trimis o mulțime de mesaje Andrușcăi.

Se pare că telespectatorii sunt nemulțumiți de faptul că Andrușca nu a taxat-o îndeajuns pe Ella pentru marea trădare la care l-a supus pe bărbatul cu care urma să aibă nuntă, Andrei.

Ei bine, ispita a vrut să clarifice faptul că nu s-a dus acolo pentru a oferi lecții sau a judeca pe nimeni, iar la acel moment singurul ei interes era relația dintre ea și Andrei. Astfel, acesta este motivul pentru care Andrușca nu s-a certat cu Ella, așa cum și-ar fi dorit telespectatorii.

„Bună, dragilor! Aseară, printre sutele de mesaje pe care le-am primit de încurajare și apreciere, au existat și foarte multe mesaje, în procent destul de mare, prin care oamenii au încercat să își exprime nemulțumirea față de faptul că eu nu am fost foarte dură cu Ella sau că nu am judecat-o, mai pe scurt. Ei asta și-ar fi dorit, să o judec. Mi-a părut rău să vă dezamăgesc, dar eu la această emisiune nu am venit să judec pe nimeni sau să mă uit în grădina celuilalt, sau să arunc cu pietre în cineva. Eu la acel bonfire m-am dus cu inima deschisă, cu gândul să îmi exprim sentimentele față de Andrei, lucru pe care l-am și făcut. Și pe lângă asta, eu nu am absolut nicio problemă cu Ella, dragilor, nu știu de ce toată lumea crede că eu am ceva personal cu această fată. Noi două ne-am cunoscut doar acolo, la acel bonfire și atât, aceea a fost singura noastră conversație. Nu este problema mea ce face Ella sau ce fac alte persoane, problema mea este viața mea personală și ceea ce fac eu și atât. În rest, celor care mi-ați trimis mesaje de încurajare, frumoase, de susținere, de apreciere, eu n-am decât să vă spun că vă iubesc din tot sufletul și că vă apreciez și că mă faceți să radiez pur și simplu. Tot contentul meu de pe insta este pentru voi, ce care mă susțineți, îmi apreciați conținutul și sunteți alături de mine. Vă pup și fiți mai buni, dragilor!”, a spus Andrușca în mediul online.

