Acasă » Știri » Ispita Andrușca rupe tăcerea după finala Insula Iubirii 2025. A spus adevărul despre Ella Vișan: ”Mi-a părut rău să vă dezamăgesc”

Ispita Andrușca rupe tăcerea după finala Insula Iubirii 2025. A spus adevărul despre Ella Vișan: ”Mi-a părut rău să vă dezamăgesc”

De: Denisa Iordache 04/09/2025 | 20:05
Ispita Andrușca rupe tăcerea după finala Insula Iubirii 2025. A spus adevărul despre Ella Vișan: ”Mi-a părut rău să vă dezamăgesc”
sursă foto: captură video

Andrușca rupe tăcerea, după finala Insula Iubirii! Ispita care a reușit să îl cucerească pe Andrei, partenerul Ellei, a vorbit despre concurentă, după ce mai mulți fani i-au cerut părerea. Ce a spus despre ea? Află în rândurile de mai jos!

Ediția de ieri, 3 septembrie, a fost una plină de tensiuni, reproșuri și lacrimi. Unul dintre cuplurile care au reușit să iasă în evidență, Ella și Andrei, au ținut fanii cu sufletul la gură până în ultimul moment când au dat verdictul relației lor: Adio! Blondina a plecat acasă alături de ispita Teo, iar Andrei alături de ispita Andrușca.

Andrușca a spus adevărul despre Ella

Ei bine, cele două femei din viața lui Andrei s-au întâlnit la un bonfire special, ținut înainte de marea finală, în care au discutat despre apropierea dintre bărbat și ispita de pe insulă. Acela a fost un moment tensionat dintre cele două, iar fanii i-au trimis o mulțime de mesaje Andrușcăi.

Se pare că telespectatorii sunt nemulțumiți de faptul că Andrușca nu a taxat-o îndeajuns pe Ella pentru marea trădare la care l-a supus pe bărbatul cu care urma să aibă nuntă, Andrei.

Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru...
Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București,...

Ei bine, ispita a vrut să clarifice faptul că nu s-a dus acolo pentru a oferi lecții sau a judeca pe nimeni, iar la acel moment singurul ei interes era relația dintre ea și Andrei. Astfel, acesta este motivul pentru care Andrușca nu s-a certat cu Ella, așa cum și-ar fi dorit telespectatorii.

„Bună, dragilor! Aseară, printre sutele de mesaje pe care le-am primit de încurajare și apreciere, au existat și foarte multe mesaje, în procent destul de mare, prin care oamenii au încercat să își exprime nemulțumirea față de faptul că eu nu am fost foarte dură cu Ella sau că nu am judecat-o, mai pe scurt. Ei asta și-ar fi dorit, să o judec. Mi-a părut rău să vă dezamăgesc, dar eu la această emisiune nu am venit să judec pe nimeni sau să mă uit în grădina celuilalt, sau să arunc cu pietre în cineva. Eu la acel bonfire m-am dus cu inima deschisă, cu gândul să îmi exprim sentimentele față de Andrei, lucru pe care l-am și făcut. Și pe lângă asta, eu nu am absolut nicio problemă cu Ella, dragilor, nu știu de ce toată lumea crede că eu am ceva personal cu această fată. Noi două ne-am cunoscut doar acolo, la acel bonfire și atât, aceea a fost singura noastră conversație. Nu este problema mea ce face Ella sau ce fac alte persoane, problema mea este viața mea personală și ceea ce fac eu și atât.

În rest, celor care mi-ați trimis mesaje de încurajare, frumoase, de susținere, de apreciere, eu n-am decât să vă spun că vă iubesc din tot sufletul și că vă apreciez și că mă faceți să radiez pur și simplu. Tot contentul meu de pe insta este pentru voi, ce care mă susțineți, îmi apreciați conținutul și sunteți alături de mine. Vă pup și fiți mai buni, dragilor!”, a spus Andrușca în mediul online.

CITEȘTE ȘI:

Am aflat cum s-a răzbunat Ella Vișan pe Andrei, după Insula Iubirii 2025. Ce a făcut imediat cum s-a întors în Londra

Antena 1 a dat lovitura cu Insula iubirii 2025! Finala, urmărită cu sufletul la gură de români

Tags:
Iți recomandăm
Motivul REAL pentru care Dragoș Bucur a renunțat la Românii au talent: ”Am fost întrebat de foarte mulți oameni”
Știri
Motivul REAL pentru care Dragoș Bucur a renunțat la Românii au talent: ”Am fost întrebat de foarte mulți…
Regele Charles, mai bolnav decât se știa. Cu ce obiecte a ajuns să călătorească: ”Așa își găsește liniștea”
Știri
Regele Charles, mai bolnav decât se știa. Cu ce obiecte a ajuns să călătorească: ”Așa își găsește liniștea”
Ce notă și-ar da Nicușor Dan pentru primele 100 de zile de mandat: 'Sunt o persoană exigentă'
Mediafax
Ce notă și-ar da Nicușor Dan pentru primele 100 de zile de mandat:...
Noi alerte ANM: două zile de caniculă în România. Elena Mateescu: „O lună septembrie mai caldă ca de obicei”
Gandul.ro
Noi alerte ANM: două zile de caniculă în România. Elena Mateescu: „O lună...
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe...
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Adevarul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește...
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
Digi24
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din...
Mesaj dur de la președintele NATO, Mark Rutte, pentru Vladimir Putin
Mediafax
Mesaj dur de la președintele NATO, Mark Rutte, pentru Vladimir Putin
Parteneri
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E...
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini...
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din...
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe...
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști
Digi 24
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București....
Giorgio Armani a murit. „Regele” modei avea 91 de ani
Digi24
Giorgio Armani a murit. „Regele” modei avea 91 de ani
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și...
Primele imagini de la nunta Oanei Radu. Cântăreața și soțul ei au ales o locație de vis
kanald.ro
Primele imagini de la nunta Oanei Radu. Cântăreața și soțul ei au ales o locație...
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de...
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
kfetele.ro
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează:
observatornews.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine...
Huawei Mate XTs, cu 16 GB de RAM și trei opțiuni de stocare, este disponibil pentru pre-comandă
go4it.ro
Huawei Mate XTs, cu 16 GB de RAM și trei opțiuni de stocare, este disponibil...
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Suma uriașă plătită de România pe dobânzi în primele șapte luni din 2025. Cât a ajuns datoria țării și cu cât s-a împrumutat guvernul în fiecare lună
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită de România pe dobânzi în primele șapte luni din 2025. Cât a...
Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României are de ce să fie mândru de Arabella
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României are de...
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi...
Vedeta care avea TAXĂ PE KILOGRAM s-a căsătorit pe plajă într-o rochie mulată fabuloasă
Romania TV
Vedeta care avea TAXĂ PE KILOGRAM s-a căsătorit pe plajă într-o rochie mulată fabuloasă
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Obligație legală pentru proprietarii de apartamente. Se verifică la 2 ani doar de către specialiști autorizați
Capital.ro
Obligație legală pentru proprietarii de apartamente. Se verifică la 2 ani doar de către specialiști...
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  5 septembrie 2025. Confesiuni (I)
evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  5 septembrie 2025. Confesiuni (I)
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Gandul.ro
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa...
Prinţişorul Craiovei, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: Vechituri
as.ro
Prinţişorul Craiovei, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: Vechituri
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au...
Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani
radioimpuls.ro
Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru mită. Bogdan Dumitrașcu fusese prins în flagrant
Fanatik.ro
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o...
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
Fanatik.ro
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3...
Știrile zilei, 1 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 1 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul REAL pentru care Dragoș Bucur a renunțat la Românii au talent: ”Am fost întrebat de foarte ...
Motivul REAL pentru care Dragoș Bucur a renunțat la Românii au talent: ”Am fost întrebat de foarte mulți oameni”
Regele Charles, mai bolnav decât se știa. Cu ce obiecte a ajuns să călătorească: ”Așa își ...
Regele Charles, mai bolnav decât se știa. Cu ce obiecte a ajuns să călătorească: ”Așa își găsește liniștea”
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 5 septembrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 5 septembrie, de la ora 20.00
Bucurie mare în showbiz! Fiica Maiei Morgenstern a născut un băiețel perfect sănătos
Bucurie mare în showbiz! Fiica Maiei Morgenstern a născut un băiețel perfect sănătos
Oana Radu și Șerban Balaban s-au căsătorit! Primele imagini cu artista în rochie de mireasă
Oana Radu și Șerban Balaban s-au căsătorit! Primele imagini cu artista în rochie de mireasă
Cine este și cu ce se ocupă Teodora Bănică, noua iubită a lui Teo Costache de la Insula Iubirii. ...
Cine este și cu ce se ocupă Teodora Bănică, noua iubită a lui Teo Costache de la Insula Iubirii. Provine dintr-o familie de artiști!
Vezi toate știrile
×