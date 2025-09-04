Am aflat cum s-a răzbunat Ella Vișan pe Andrei, după Insula Iubirii 2025. Ce a făcut imediat cum s-a întors în Londra

Insula Iubirii a luat sfârșit, iar fanii au rămas uimiți să afle ce au făcut cuplurile după plecarea din Thailanda. Ella cu Andrei au decis să plece separat de pe insulă și așa au și rămas, semn că nu au mai putut trece peste trădări, așa cum au făcut-o celelalte cupluri. Deși părea că l-a dat uitării definitiv pe bărbatul care trebuia să îi devină soț, imediat după ce a părăsit emisiunea, Ella Vișan s-a răzbunat pe Andrei.

Fanii au așteptat cu sufletul la gură ediția Insula Iubirii de ieri, 3 septembrie, pentru a vedea confruntările finale dintre cupluri și cum își justifică aceștia trădările. A fost un episod plin de tensiuni, lacrimi și reproșuri, iar verdictul final a fost dat în ceea ce îi privea pe Ella și Andrei: Adio!

Cum s-a răzbunat Ella Vișan pe Andrei

Deși Ella a dat impresia că Andrei era de domeniul trecutului deja, iar atenția ei era total asupra ispitei Teo, un gest făcut imediat după ce a plecat din Thailanda a dat-o de gol pe blondină. Cum ne-am dat seama? Filmările emisiunii s-au finalizat pe data de 29 martie 2025, iar Ella, imediat cum a ajuns la Londra, a făcut o postare cu un mesaj care ar părea să fie pentru Andrei. Este vorba despre un TikTok postat pe data de 2 aprilie 2025 cu un mesaj scurt și la obiect:

„Nu mai găsești alta ca mine!”

Deși păreau îndrăgostiți până peste cap și au decis să părăsească insula împreună, Teo și Ella și-au spus adio foarte rapid după terminarea filmărilor. În prezent, Teo a dat-o uitării pe Ella și se iubește cu o brunetă cunoscută, iar CANCAN.RO i-a prins în fapt (VEZI AICI CINE E FATA CARE L-A CUCERIT).

