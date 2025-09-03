Teo de la Insulă a ”lovit” cu brunețica de la Casa Iubirii! I-am pozat ținându-se de mână!

Showbiz-ul este în flăcări! Fetele care citesc această știre (inclusiv Ella Vișan) sunt rugate să își pregătească un pahar de apă și să se așeze pe un scaun! Ispita Teo s-a cumințit. Din rolul de ispită a ajuns să fie…ispitit! Frumușelul s-a afișat în oraș alături de o brunetă cunoscută! Și nu oricum, ci ținându-se de mână ca doi îndrăgostiți! CANCAN.RO are imaginile care o vor pune pe jar pe Ella! Blondina e istorie pentru frumușelul de la Insula Iubirii!

Fanii Insulei abia așteaptă să urmărească finala, mai ales pentru a afla dacă Ella Vișan pleacă acasă singură, alături de Teo sau de Andrei, cel care trebuia să o ducă la altar în doar câteva zile. Ei bine, frumușelul de la Insula Iubirii pare că a dat-o uitării pe blondină și a trecut la…brunete!

Teo s-a „combinat” cu o brunetă cunoscută din showbiz

Așa cum vă spuneam, Teo a renunțat la blonde și a trecut la brunete, iar bruneta alături de care s-a afișat este Teodora Bănică, nimeni alta decât fosta concurentă de la Casa Iubirii și în prezent, angajată în trustul Antenei. Tânăra este reporter pentru emisiunea XNS moderată de către Andrei Ștefănescu și Nasrin Ameri.

Aviz pentru viitoarele cupluri de la Insula Iubirii: Domnilor, dacă Teo o ține tot așa, relația voastră va fi în siguranță, deci nu vă faceți griji! Din imaginile pe care le vedem, nu pare să mai fie ispită, ci mai degrabă, un bărbat îndrăgostit! Dacă la Insula Iubirii, Teo și-a demonstrat bărbăția alături de Ella, iată că…Teodora l-a făcut să își cam piardă armele de seducător! Cei doi s-au plimbat împreună ținându-se de mână și au luar masa la un restaurant cunoscut din Capitală. Relație asumată? Cu siguranță!

Știți cum se spune, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de pe insulă. Pardon, cea din târg! Ce-i drept, Teodora Bănică este o tânără remarcabilă! Bruneta a ajuns în atenția presei în urmă implicării sale pe social media, dar și datorită emisiunii Casa Iubirii, acolo unde a încercat să își găsească jumătatea. CANCAN.RO va reveni cu detalii despre idila lor!

