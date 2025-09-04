Marian Grozavu și Bianca au planuri de nuntă după Insula Iubirii: „Suntem mai bine ca niciodată”

Marea finală a emisiunii Insula Iubirii a avut loc ieri, 3 septembrie, iar fanii au fost uimiți de confruntările finale dintre cupluri, dar mai ales de deciziile pe care aceștia le-au luat afară. Deși au plecat de pe insulă separați, Marian Grozavu și Bianca s-au împăcat în România și mărturisesc că le merge mai bine ca niciodată, ba chiar au planuri de nuntă!

Finala Insula Iubirii a fost una tristă și plină de lacrimi pentru cei doi concurenți care au luat decizia de a pleca separat acasă. Nimeni nu se aștepta la marea împăcare dintre Marian și Bianca, iar declarațiile lor de după terminarea emisiunii au luat prin surprindere pe toată lumea.

Marian Grozavu și Bianca se pregătesc de nuntă

Ceremonia focului dintre Marian și Bianca a fost plină de tensiuni, reproșuri și lacrimi. După încheierea bonfire-ului final, cei doi au decis să plece separat, dar s-au împăcat rapid atunci când Marian Grozavu s-a dus după Bianca la vilă și a încercat să o împace.

Filmați de Antena 1 în prezent pentru a oferi detalii despre relația lor actuală, Marian Grozavu și Bianca au dezvăluit că se înțeleg mai bine ca înainte de a participa la Insula Iubirii și că au planuri mari împreună, printre care și nunta.

„Lucrurile sunt foarte bune, chiar suntem mai bine ca niciodată. Cred că nici la început nu eram așa de bine”, a spus Marian.

De asemenea, Bianca a tras niște concluzii importante după experiența trăită pe insulă: să nu mai fie naivă.

„N-am fost realistă încât să-mi dau seama că mă atașez de cineva, dar el e posibil să își facă rolul. Am învățat o lecție, să nu-mi mai deschid sufletul și să nu mai las niciodată garda jos. Mi-am dat seama că oamenii nu sunt ceea ce par. M-am lăsat și dusă de val, dar și felul cum mi-o spunea, legat de lumea asta mare. Era ceva imaginar, dar mie mi-a insuflat așa dorința să văd lumea”, a spus Bianca.

Marian Grozavu urmează să o ceară în căsătorie pe Bianca, iar inelul va ajunge curând în România din străinătate.

