Ella Vișan a dat cărțile pe față despre Teo! Cuvintele îl vor durea pe Andrei Lemnaru: „M-am îndrăgostit de...”

Cu doar câteva zile înainte de finala de la Insula iubirii, Ella Vișan a dat cărțile pe față și a recunoscut că este îndrăgostită de ispita Teo Costache. Într-un moment de maximă sinceritate, concurenta i-a făcut ispitei masculine o declarație siropoasă de dragoste.

În ediția de miercuri, 27 august, Ella Vișan a simțit nevoia să țină un discurs emoționant în fața ispitelor masculine. Deși a venit la Insula iubirii cu doar câteva luni înainte de nunta programată cu Andrei Lemnaru, logodnicul ei, concurenta a fost luată prin surprindere de atmosfera exotică din Thailanda… dar și de farmecele ispitei perferate.

Încă din primele ediții ale emisiunii, Ella Vișan și-a dat frâu liber sentimentelor și a picat testul fidelității. S-a îndrăgostit de ispita Teo Costache, iar apropierea dintre ei a avoluat mai rapid decât s-ar fi așteptat oricine. Au dus relația la un nou nivel și chiar au întreținut relații intime – vezi AICI imagini bombă.

Ella Vișan: ”Teo este oglinda mea”

În timpul discursului său de pe Insulă, Ella Vișan și-a asumat relația cu ispita Teo și a mărturisit că trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Concurenta a ținut un discurs în fața băieților de pe insulă, discurs care s-a lăsat cu sărutări și îmbrățișări.

”De la fiecare am luat ce-i mai bun și cu toții ați ajutat la vindecarea mea și mă bucur că am venit aici. Pentru mine ăsta a fost cel mai devastator lucru și dezastruos, dar și cel mai necesar pentru că decât o decizie proastă, mai rău e să nu ai o decizie luată. Sunt bine aici pentru că sunt unde vreau să fiu, dar trebuie să recunosc că cel mai mare merit îl are Teo. Pentru că Teo e oglinda mea. Uitându-mă în oglindă, m-am îndrăgostit de mine și de reflexia mea. Probabil nu o să mă credeți, dar eu am simțit că ghirlanda asta va fi a mea și aș vrea să i-o ofer înapoi. El mi-a oferit-o în prima zi”, i-a spus Ella lui Teo.

Ulterior, Ella Vișan și ispita masculină s-au îmbrățișat și s-au sărutat. Impresionat de mișcarea concurentei, Teo a mărturisit că momentul când i-a oferit ghirlanda înapoi i s-a părut unul dintre cele mai frumoase și emoționante gesturi de pe Insulă.

”Mi s-a părut unul dintre cele mai frumoase gesturi de pe Insulă. Am primit înapoi ghirlanda

aurie pe care eu i-am oferit-o la ceremonie”, a spus Teo Costache.

În timpul testimonialelor, concurenta a mărturisit că și-a îndeplinit scopul pentru care a venit la Insula iubirii și că este extrem de fericită alături de Teo.

”Scopul pentru care am venit s-a îndeplinit! Și anume să mă repar și să mă redescopăr și să

mă iubesc. Mi-am asumat relația cu Teo. Este pentru prima dată când simt cu adevărat cum e să fii fericit”, a mai spus Ella Vișan.

