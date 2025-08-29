Andrei i-a dat „fatala” Ellei Vișan! Cum s-a răzbunat, după ce logodnica l-a înșelat cu Teo, la Insula Iubirii 2025

După săptămâni pline de tentații, confesiuni și momente neașteptate, cuplurile și ispitele se reunesc la bonfire pentru confruntarea finală. Aici, fiecare alegere și fiecare greșeală va ieși la iveală. Printre cele mai urmărite povești este cea a Ellei și a lui Andrei, care au intrat în show ca un cuplu gata de căsătorie, dar care riscă să iasă din Thailanda cu relația distrusă pentru totdeauna. Ce a făcut concurentul pentru a se răzbna pe Ella.

Săptămâna viitoare, la Insula Iubirii, telespectatorii vor fi martorii unui moment intens: finala sezonului. Cuplurile și ispitele se vor întâlni la celebrul bonfire pentru ultimele discuții înainte de a părăsi Thailanda.

Printre cele mai așteptate întâlniri este cea dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru, care au venit în emisiune ca un cuplu hotărât să-și testeze relația, cu doar câteva luni înainte de nunta programată pe 13 septembrie. Pe parcursul filmărilor, însă, lucrurile au luat o altă turnură. Ella s-a apropiat vizibil de ispita Teo, între ei existând și relații intime care au fost arătate tuturor, iar Andrei, în ultimele zile, a cedat tentației și a dezvoltat o conexiune cu ispita Andrușca, care a devenit tot mai intensă, detaliu scos de iveală de CANCAN.RO în urmă cu câteva zile.

Andrei Lemnaru s-a răzbunat pe Ella Vișan

În seara finalei, tensiunile ating cote maxime. Prima întâlnire are loc între Ella Vișan și Andrușca care i-a sucit mințile lui Andrei Lemnaru. Amândouă au purtat rochii negre, sexy, fiind pregătite pentru ceea ce urmează. Ispita avea un zâmbet larg, menționând cât de fericită este și cum are mai multe planuri de viitor cu bărbatul pe care l-a cucerit în Thailanda.

Înainte de confruntarea cu Ella, Andrei este „trădat” chiar de Andrușca, care mărturisește că a avut parte de momente intime cu el chiar înainte de bonfire. Dezvăluirea a schimbat complet atmosfera și pune în lumină răzbunarea lui Andrei pentru apropierea dintre Ella și Teo.

Momentul culminant are loc atunci când cei doi logodnici se reîntâlnesc în fața lui Radu Vâlcan. Dacă Ella încearcă să-l privească și să deschidă discuția, Andrei preferă să fie mai distant. Tot ce îi spune este un simplu „Bună seara, Ella”, după care își întoarce privirea și vorbește cu Radu Vâlcan, înainte să privească împreună imagini din ultimele trei săptămâni din Thailanda.

Andrei Lemnaru a suferit după ce a văzut imaginile cu logodnica sa căzând in ispită cu Teo Costache. Concurentul a sperat până în ultima clipă că Ella va rezista tentației și ei vor ieși din emisiune mai puternici ca oricând, gata să pună la punct detaliile pentru nuntă.

Acesta încearcă să fie cât mai distant față de Ella la bonfire-ul final. Andrei Lemnaru a menționat în timpul emisiunii că el va pune capăt relației și se va orienta către o altă domnișoară care să-i pună inima pe jar.

