Andrei Lemnaru a apărut alături de altă ispită, după finala Insula Iubirii: „Am o relație specială”

Multe relații s-au înfiripat după terminarea emisiunii Insula Iubirii, unele chiar foarte neașteptate! După ce s-a despărțit de Ella și a plecat de pe insulă alături de ispita Andrușca, Andrei Lemnaru a apărut recent în compania altei ispite. Cei doi și-au uimit fanii atunci când s-au afișat împreună!

Andrei Lemnaru a participat în emisiune alături de Ella Vișan, femeia care ar fi trebuit să îi devină soție în această lună. Ei bine, nu a durat mult de la începerea filmărilor până în momentul în care blondina s-a apropiat de ispita Teo. Apropierea dintre ei a fost atât de mare, încât el nu a mai putut trece peste această trădare. La puțin timp după ce și-a văzut partenera în acele ipostaze, Andrei s-a lăsat cucerit de Andrușca, ispita alături de care el a petrecut niște momente intime pe parcursul emisiunii.

Andrei, alături de altă ispită

La bonfire-ul final, Andrei și Ella au ales să plece alături de ispitele care i-au cucerit, Andrușca și Teo. Ei bine, acum că nu mai sunt restricționați de contractul cu Antena 1 și pot dezvălui cum arată viața lor după marea finală, Andrei Lemnaru a apărut alături de o ispită, dar nu de Andrușca, așa cum v-ați fi așteptat.

Este vorba despre Amelia! Ispita a postat mai multe poze alături de Andrei și a mărturisit că îi leagă o prietenie strânsă. Pentru a nu lăsa loc de interpretări, bruneta a ținut să le precizeze tuturor fanelor că îl pot aborda în continuare pe Andrei, pentru că este singur.

„Am o relație specială cu Andrei – e genul de om pe care îți dorești să-l ai alături și la bine, și la rău. Pe insulă am legat o prietenie strânsă, iar afară nu am făcut decât să o facem și mai frumoasă. Ne susținem reciproc și putem vorbi despre orice, oricând. Sunt mândră să spun că mi-am mărit familia și că i-am făcut loc în viața mea ca frățior mai mare. Îl iubesc maxim! ❤️

(Fetelor, relax, îl puteți aborda în continuare 😂😂)”, a scris ispita Amelia pe Instagram, alături de pozele cu ea și Andrei.

