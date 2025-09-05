Suspansul a luat sfârșit! Ispita Teo a spus adevărul din spatele apropierilor de Ella: „Ea știe că nu...”

Ella Vișan și Teo sunt unele dintre cele mai discutate prezențe din Insula Iubirii sezonul 9. Povestea celor doi a stârnit o mulțime de semne de întrebare. Dacă din partea ei a fost clar încă de la început că este vorba despre sentimente reale, ispita masculină a dat semne că ar juca doar un rol. Acum, după ce finala a fost difuzată, Teo a spus adevărul. A fost sau nu îndrăgostit de Ella?

Ella Vișan a participat alături de Andrei Lemnaru, bărbatul care ar fi trebuit să îi devină soț în această lună. Ei bine, nu a durat mult de la începerea filmărilor până în momentul în care blondina s-a apropiat de ispita Teo. Cei doi au stârnit controverse după momentele intime petrecute pe insulă, iar oamenii s-au întrebat întotdeauna dacă Teo îi împărtășește cu adevărat sentimentele Ellei sau își joacă rolul de ispită.

Teo a recunoscut adevărul

Finala Insula Iubirii a fost plină de tensiuni, lacrimi și reproșuri. Momentul mult așteptat de fani, bonfire-ul dintre Ella și Andrei, s-a încheiat așa cum majoritatea s-au așteptat: cei doi și-au spus Adio. Mai apoi, blondina a plecat acasă alături de Teo, iar Andrei alături de ispita Andrușca.

Acum, după ce emisiunea s-a terminat, Teo poate în sfârșit să spună adevărul. Ispita a recunoscut că nu a fost îndrăgostit de Ella, iar ea știa acest lucru.

„Îmi doresc să mă îndrăgostesc din tot sufletul meu. E cel mai frumos sentiment pentru mine, acela când ești îndrăgostit. Nu, nu am fost îndrăgostit (n.r. la Insula iubirii). Ella știe că nu am fost îndrăgostit, i-am spus asta. Am fost foarte sincer față de ea. Teo, pe cât de intangibil pare ca persoană, se și atașează. Se atașează destul de greu, dar se atașează.”, a spus Teo la Un Show Păcătos.

Deși au decis să părăsească insula împreună, Teo și Ella și-au spus adio foarte rapid după terminarea filmărilor. În prezent, ispita a dat-o uitării pe blondină și se iubește cu o brunetă cunoscută, iar CANCAN.RO i-a prins în fapt (VEZI AICI CINE E FATA CARE L-A CUCERIT).

