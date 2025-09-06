Cum arată rochia de mireasă aleasă de Ella Vișan pentru nunta cu Andrei Lemnaru. Acum a rămas doar cu amintirile

Sezonul 9 Insula Iubirii a ajuns la final. A fost un sezon intens, plin de răsturnări de situație și deznodăminte neașteptate. Și de această dată ispita s-a infiltrat bine printre concurenți. Cuplul cel mai încercat a fost cel format din Ella Vișan și Andrei Lemnaru. Cei doi au plecat în Thailanda gata de nuntă, cu totul programat, însă la final planurile s-au spulberat, iar de nuntă nici nu se mai pune problema. Însă, chiar și așa, Ella s-a văzut în rochie de mireasă. Cum trebuia să arate blondina în ziua cea mare?

Ella Vișan și Andrei Lemnaru au mers la Insula Iubirii pentru a-și test relația și a demonstra că sunt potriviți unul pentru altul. Aveau nunta programată și voiau să fie siguri că fac pasul corect. Ei bine, experiență din Thailanda a schimbat totul, iar nunta s-a anulat.

Cum trebuia să arate Ella în ziua cea mare

Așa cum spuneam, Ella și Andrei erau pregătiți să facă pasul cel mare. Cei doi aveau nunta programată și la începutul sezonului 9 anunțau că totul este pregătit și tot ce le-a mai rămas de făcut este să împartă invitațiile. Însă, când s-au întors de la Insula Iubirii au fost nevoiți să anuleze totul.

Ella avea chiar și rochia de mireasă pregătită. Blondina își alesese rochia perfectă pentru ziua cea mare, însă nu o să o mai îmbrace niciodată. Ella optase pentru o rochie tip prințesă, vaporoasă, cu numeroase detalii în zona corsetului. Publicul a putut vedea rochia acesteia în primul episod din Insula Iubiri, atunci când au fost prezentate cuplurile.

Ella și Andrei au anulat nunta

Nunta Ellei și a lui Andrei era programată pentru data de 13 septembrie. Cei doi trebuiau să își unească destinele și în mod oficial, însă ce s-a întâmplat la Insula Iubirii le-a schimbat complet planurile. Cuplul avea totul pregătit.

Recent, una dintre artistele care trebuia să anime atmosfera la nunta celor doi a anunțat că imediat după terminarea filmărilor de la Insula Iubirii a fost anunțată că nunta nu o să mai aibă loc. Ella a fost cea care s-a ocupat să anuleze totul.

„După postarea mea cu data disponibilă, 13 septembrie 2025, efectiv am fost bombardată cu mesaje dacă această dată a fost ocupată de cei doi concurenți de la Insula iubirii, Ella și Andrei. Ei bine, da! Noi eram formația care îi cânta la nuntă. Am primit mesaj de la Ella atunci când s-a terminat emisiunea cum că nunta nu se mai ține, nunta se ținea la Vâlcea. Sincer să vă spun atunci când am primit mesaj de la Ella nici nu știam că ea este concurentă. Eu am aflat în urmă cu vreo două săptămâni că evenimentul care s-a anulat era de fapt la ei”, a declarat artista Loredana.

Foto: Captură Antena 1