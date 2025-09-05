Cum a șters Ella Vișan amintirea lui Teo de la Insula Iubirii! Fanii cred, în continuare, că minte

Încă din primele episoade de la Insula Iubirii, Ella Vișan i-a spus lui Teo că vrea să își facă un tatuaj cu litera „T”. Concurenta a trecut la fapte și și-a îndeplinit această dorință, dar pe care a decis să o rectifice mai apoi.

Într-unul din episoadele de la Insula Iubirii, Ella i-a spus lui Teo că dorește să își facă un tatuaj cu litera „T” de la „Thailanda”. Într-un live făcut în urmă cu puțin timp, mult după terminarea filmărilor, concurenta a fost surprinsă alături de George Jaguarul, ispita care a făcut furori la Insula Iubirii. Ella Vișan a mărturisit că și-a făcut acel tatuaj, dar a vrut să îl modifice ulterior pentru a nu se crede că face referire la Teo, așa cum fanii emisiunii au speculat în mediul online.

Cum a șters Ella amintirea legată de Teo

Blondina și-a tatuat, într-adevăr, în zona taliei litera „T” pe care și-a transformat-o mai apoi într-un glonț.

„Eram la unghii în momentul ăla și am rugat-o să îmi ridice tricoul, să vadă dacă e o barcă cu vâsle. Și mi-a spus că e un ruj, nu o barcă cu vâsle. Practic, e un glonț și mi-am dat seama că am scris-o prost, că trebuia să scriu tot numele. A trebuit să îl modific, să nu mai fie cu referire la Teo și la Thailanda și la tentație”, a povestit Ella Vișan, într-un live, pentru George Jaguarul pe TikTok.

După marea finală a sezonului 9 Insula Iubirii, Ella Vișan a transmis mesaje de mulțumire tuturor celor care i-au fost alături și au susținut-o pe tot parcursul ei în show-ul de la Antena 1. Vizibil emoționată, Ella i-a mulțumit în primul rând lui Teo, cel cu care a plecat de pe insulă, dar relația lor nu a rezistat atunci când s-au întors în țară. Concurenta a spus că nu ar mai vrea să trăiască a doua oară această experiență.

„Insula s-a terminat și începe adevărata Insula iubirii. Ce emoții am… Mulțumesc, în primul rând lui Teo, și producției pentru șansa oferită și oamenilor care mi-au fost alături atât pe insulă, cât și după insulă. Chiar a fost un experiment și o experiență pe care nu ar fi relevant să o trăiești a doua oară”, a spus ea, în mediul online.

