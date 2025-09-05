Fosta concurentă „Insula Iubirii”, atacată în valuri de mesaje răutăcioase. Cum a ales Ella să răspundă

Spațiul online continuă să devină un teren al conflictelor și al agresiunilor verbale, iar una dintre persoanele publice care s-a confruntat recent cu acest fenomen este Ella, cunoscută publicului larg datorită participării la emisiunea „Insula Iubirii”. Tânăra a decis să aducă în atenția urmăritorilor săi un episod neplăcut din mediul virtual, prin care a evidențiat lipsa de respect și agresivitatea cu care se confruntă multe femei în rețelele de socializare.

În ultimele luni, Ella a primit numeroase mesaje jignitoare din partea unui utilizator care a continuat să o atace constant, chiar și fără a avea vreo legătură personală directă cu ea. Potrivit celor publicate pe Instagram, mesajele respective au avut un caracter insultător, cu referiri directe la viața sa privată, dar și cu remarci denigratoare la adresa carierei și a relațiilor trecute.

Cum a răspuns Ella mesajelor

Situația Ellei nu este singulară, însă a atras atenția datorită vizibilității sale și a modului în care a decis să expună problema.

În fața atacurilor repetate, Ella nu a ales să ignore sau să șteargă mesajele, ci le-a făcut publice, subliniind astfel dimensiunea reală a fenomenului hărțuirii online. Prin acest gest, ea a încercat să transmită o lecție de responsabilitate și să ofere un exemplu altor femei care se confruntă cu situații similare.

„Acesta este un mesaj pentru femei! Vă rog, evitați pe cât posibil interacțiunea cu astfel de băieței frustrați”, a scris Ella în social media.

Deși percepută inițial ca o simplă experiență de divertisment, apariția Ellei în cadrul reality show-ului „Insula Iubirii” i-a adus notorietate și a transformat-o într-o persoană urmărită pe rețelele sociale. Această vizibilitate vine însă la pachet și cu dezavantaje, printre care și expunerea la critici, atacuri sau mesaje de natură abuzivă.

„A fi bărbat se măsoară în respectul pe care îl arată unei femei, în orice conjunctură. Iar adevărații bărbați nu au timp să stea pe Social Media și să jignească o femeie”, a mai spus Ella.

În prezent, Ella locuiește în Londra și lucrează ca social media manager pentru un restaurant fast-food, iar în paralel își dezvoltă propriile proiecte în domeniul marketingului digital. Cariera ei s-a construit treptat, după ce a absolvit Facultatea de Psihologie din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, urmată de un program de studii în Marketing și Social Media la Universitatea West London.

