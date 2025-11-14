Ella de la Insula Iubirii nu mai are job. OUT de la Antena Stars după câteva săptămâni

Deși sezonul 9 din Insula Iubirii s-a încheiat la începutul lunii septembrie, iată că una dintre cele mai controversate concurente, Ella Vișan, nu mai contenește să ne surprindă. Vestea că va activa în domeniul televiziunii, la Antena Stars, i-a uimit pe mulți. Se spune că o minune nu durează mai mult de trei zile, dar în cazul ei, situația s-a mai lungit puțin. Nu prea mult, căci deh, ce-i prea mult strică, iar visul Ellei de a atinge culmile succesului pe micul ecran s-a spulberat înainte să prindă rădăcini. Să fie oare aceasta cea mai scurtă carieră din televiziune a cuiva? CANCAN.RO are toate detaliile!

Ella Vișan și-a făcut debutul pe „sticlă” în momentul în care a venit să-și testeze relația cu fostul logodnic, Andrei Lemnaru. Știți deja povestea, i s-au aprins călcâiele după bombonelul Teo, și-au făcut de cap prin băile din resort (eh, ce vremuri).

După ce s-a despărțit de Andrei, și de Teo (dacă o fi existat vreo relație), și-a făcut alt iubit. În jurul relației respective au existat nenumărate controverse, dar nu despre viața ei amoroasă vom discuta astăzi, ci despre cariera ei. Și nu, nu ne referim nici la shaormerie, nici la salonul de bronzare.

Ella Vișan, out de la Antena Stars

Ella, tânără cu aspirații mărețe, și-a dorit cu ardoare să devină vedetă. Pesemne că i-a plăcut să se vadă la TV, așa că în momentul în care s-a ivit oportunitatea de a apărea din nou, a fost tare încântată. Propunerea a venit din partea celor de la Antena Stars, mai exact, de la emisiunea Viața fără filtru, moderată de Natalia Mateuț. Ce bucurie! Fosta concurentă de la Insula Iubirii radia de fericire și a postat și un mesaj pe rețelele de socializare la vremea respectivă, în care confirma faptul că va face parte din echipă.

Probabil după cum bine știți și după cum bine ați citit, acum fac parte din echipa emisiunii Viața fără filtru, moderată de Natalia Mateuț. În momentul de față suntem în platourile de filmare, pe care aș vrea să vi le prezint cum arată. Sunt super entuziasmată de proiectul acesta, spunea Ella pe social media.

Toată povestea a durat mai puțin de o lună, iar visul frumos s-a spulberat. Deși ea a făcut tot posibilul să facă impresie bună și să demonstreze că e capabilă să devină un star, șefii n-au mai vrut-o. Ce o fi făcut oare blondina de nu a reușit să-și păstreze scaunul la Antena Stars? 😁

