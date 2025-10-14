Ella Vişan vrea să prindă un loc pe sticlă! Fosta concurentă de la Insula Iubirii trage sfori peste sfori şi s-a pus rău cu noile colegele din trust!

Ella Vișan lovește iar! Face ce face și dă din coate cum doar ea știe! După ce și-a înșelat logodnicul în fața întregii țări, iar CANCAN.RO v-a prezentat că s-ar iubi cu un bărbat însurat, acum, blondina vrea să se focuseze pe… carieră! Pentru că a tot prins gustul televiziunii și adoră reclamă, fie ea și negativă, concurenta de la Antena 1 și-a găsit un locșor la căldurică, fix în trustul care a făcut-o faimoasă!

Ella Vișan nu se lasă, domnule! Face ea ce face, învârte ce învârte și iar ajunge în centrul atenție. De data aceasta, cu ceva de bine. Știm, și noi ne-am mirat teribil! După ce o țară întreagă a pus-o la zid pentru că și-a înșelat iubitul de trei ori cu ispita Teo, cu care s-a iubit chiar în toaletă, CANCAN.RO v-a dezvăluit informațiile primite de la surse din anturajul ei. Se pare, spun apropiații ei, că participanta de la Insula Iubirii s-ar iubi de mama focului fix cu un bărbat însurat, care n-ar avea doar soție acasă, ci și copil. Detalii amantlâcului, doar AICI!

Acum, după ce și-a lăsat iubitul cu ochii în soare și s-ar fi cuplat cu bărbatul altei femei conform amicilor ei, Ella Vișan se pare c-a luat o pauză de la viața personală. Iubit are deja, deci poate sta liniștită, vorba aceea! Acum, fosta lui Andrei Lemnaru s-ar focusa pe viața profesională! Na belea! 😂😂😂

Ella Vișan se vrea prezentatoare! Șefii i-au deschis portița

Semn că îi place atenția, dacă nu v-ați prins deja, și că se vrea mare celebritate, concurenta de la Insula Iubirii a pus la cale un nou plan! Vrea să devină vedetă cu acte în regulă! Mai exact, se visează prezentatoare. La ce ușă putea bate mai cu spor dacă nu fix la cea a trustului care a făcut-o cunoscută? Fix așa! Invitată de mai multe ori la diverse emisiuni ale Antenei, tânăra a decis să calce pedale puțin mai tare și să le propună șefilor să o angajeze!

Așa se face că, peste noapte, Ella a fost primită în echipa Nataliei Mateuț, la emisiunea Viața fără filtru! Bineînțeles, probabil ca să nu bată prea tare la ochi, blondinei nu i-au fost oferite prea multe încă. Nu i s-a dat ocazia să exerseze job-ul de prezentatoare/ reporter momentan. Până acum, sursele spun că fosta lui Andrei este documentarist! Teoretic, pentru fiecare invitat din show-ul cu pricina, ea trebuie să scoată ultimele articole apărute în presă și să i le dea Nataliei. Pe lângă asta, pentru a-și face mai multe relații, aceasta este plimbată de la redacție către platouri și invers, ca să fie prezentată vedetelor, să se împrietenească și să aibă conexiuni cu acestea. Practic, pentru a tatona și pentru a pregăti terenul pentru momentul în care va fi avansată în funcție și va trebui să ia contact direct cu lumea mondenă.

Cum este o divă în devenire, acesteia i-a fost oferit, totuși, un mic beneficiu. În timp ce toate colegele sale muncesc câte opt ore, concurenta de la Insulă ar avea parte de un program preferențial. Acest aspect nu ar fi deloc pe placul veteranelor cu experiență, care muncesc de acolo de ani buni și nu au parte de niciun avantaj.

Pare-se, a făcut ce a făcut, și-a reușit Ella să tragă niște sfori în favoarea ei! Ce să mai, avantajele de a fi… celebru! 😂😂😂

