Ella Vişan are iubit… imaginar! Pretinde că este fericită în noua relație, dar ADEVĂRUL este altul

Ella Vișan a comis-o din nou! Deși pretinde că și-a făcut iubit și că este fericită în noua relație, sursele CANCAN.RO spun contrariul! Oricât ar încerca să păcălească publicul, minciuna are picioare scurte! De ce ar fi recurs fosta concurentă de la Insula Iubirii la un asemenea gest aflaţi în următoare rânduri.

Recent, fosta logodnică a lui Andrei a declarat că iubește din nou. Invitată la un podcast, concurenta de la Antena 1 a povestit mai multe despre debutul relației sale și noul partener pe care l-a cunoscut în Anglia, fix după ce a revenit din Thailanda.

”Am avut un date, să tragem cu armele, la poligon. Am ieșit cu un alt cuplu, eu o știam pe ea, el îl știa pe el. Nu știam că acel date trebuie să fie al nostru. Ovidiu e genul de om care pare că știe să tragă cu arma, a bărbat. Nu îmi trebuie o fetiță de 28 de ani. Tot mă întreba pe mine, dar eu eram atât de entuziasmată acolo încât nu am stat să analizez care e situația. (…)

Nu îi povestisem nimic despre Insulă. Apoi am mers la un restaurant. După m-a lăsat la treabă, aveam niște rapoarte de făcut. După ce am mers la poligon, mi-a cerut numărul, a zis că el nu e cu social media. (…) Îl vedeam diferit și mi-am zis că-s proastă. Nu i-am dat eu mesaj, tot el a făcut rost de număr, da”, a spus Ella Vișan, la ”un PODCAST mișto”, cu Bursucu.

Ella Vișan ar fi inventat noua relație! Motivul?

Toate bune și frumoase până aici! Deși chiar de la începutul poveștii ne-a cam dat cu virgulă, atunci când Ella a povestit că s-a cuplat cu el acum șase-șapte luni, am zis s-o credem pe cuvânt de cercetaș! Cam uluitor cum și-a găsit sufletul pereche fix după filmări și după ce și-a anulat nunta, mai ales că, teoretic, în acea perioadă ea încă ar fi ținut legătura cu Teo, ispita care a sedus-o de trei ori în toaletă. Treacă de la noi însă, să spunem c-a fost ea mai norocoasă și și-a găsit un partener în timp record!

Surpriză! Lucrurile n-ar fi stat deloc așa! Sursele CANCAN.RO au aflat toate detaliile despre iubitul… imaginar! În urmă cu câteva seri, Ella le-ar fi povestit mai multor apropiați că noua sa relație nu e nimic mai mult decât o strategie de marketing! Aflată cu mai mulți amici la un restaurant din Capitală și întrebată cine este bărbatul misterios din viața ei, fosta lui Andrei ar fi recunoscut că acesta nici măcar nu există!

Se pare că echipa de marketing care îi găsește colaborările din online a sfătuit-o să urmeze acest plan și să dezvăluie public că nu mai este o femeie singură. Sătulă și frustrată pentru că hate-ul din online nu se oprește nici după difuzarea emisiunii, iar jignirile dau năvală peste ea zi de zi, manager-ul ei a găsit un nou fir narativ.

Cu speranța că oamenii nu o vor mai judeca după ce și-a înșelat viitorul soț în fața întregii țării, Ella ar fi acceptat varianta. Doar, doar va scăpa de mesajele urâte care nu îi dau pace zi și noapte!

Așadar, chiar dacă, mai nou, epatează cu noua sa relație inexistentă, adevărul ar fi cu totul altul, spun apropiații Ellei: ar fi tot singurică și neliniștită!

NU RATA: Andrei de la Insula Iubirii dă de pământ cu Andreea Crăciun! ”De ce te-ai răzbunat pe mine, că nu te-am ales pe tine?” Ce s-a întâmplat între el și ispita mămică

VEZI ȘI: EX-ul Ellei şi ispita Teo, întâlnire de gradul zero, în România: l-a făcut ”din mare, mic” sau l-a iertat după ce i-a sedus logodnica-n baie? ”Totul se plătește”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.