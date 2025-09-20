EX-ul Ellei şi ispita Teo, întâlnire de gradul zero, în România: l-a făcut ”din mare, mic” sau l-a iertat după ce i-a sedus logodnica-n baie? ”Totul se plătește”

Invitat la CANCAN pe Insulă, Andrei de la Insula Iubirii vorbește pentru prima dată despre actuala relație dintre el și Teo, ispita cu care logodnica lui s-a iubit de trei ori, în toaletă. Deși în Thailanda a avut mai multe comentarii acide la adresa acestuia, afară, concurentul a revenit la sentimente mai bune, se pare! În plus, acesta vorbește despre ultima întâlnire cu Ella și spune de ce s-a părăsit-o pe Andrușca în România.

La CANCAN pe Insulă, Andrei Lemnaru lămurește situația cu Andreea Crăciun, după ce aceasta a sugerat că afară ea l-ar fi lăsat cu ochii în soare. Concurentul dezvăluie când, unde și cum a decurs ultima întâlnire cu Ella, dar și de ce a decis să se despartă de ispita Andrușca, în România.

După primul bonfire în care a văzut imaginile cu Ella și Teo din toaletă, concurentul a avut mai multe comentarii acide la adresa ispitei care i-a furat viitoarea soție. La cald, Andrei l-a amenințat pe Teo, însă, ulterior, lucrurile s-au calmat, iar întâlnirea finală dintre cei doi s-a desfășurat absolut normal.

Acum, Andrei Lemnaru explică în ce relații este cu Teo, unde s-au intersectat acasă, dar și dacă îi poartă pică, pentru că i-a ruinat relația și viitoarea nuntă.

”Da, m-am întâlnit cu Teo în România. Au fost întâlniri prietenești. Eu cu Teo ne întâlnim, ne vedem, ne strângem mâna. Nu suntem dușmani. Ca să înțeleagă toată lumea, eu cu Teo nu sunt dușman! A fost doar atunci o reacție a mea, ca orice bărbat, care s-a calmat în timp, datorită fetelor și a timpului de gândire, pentru că ai nevoie de timp de gândire când vezi anumite imagini”, a declarat Andrei de la Insula Iubirii.

”Să îmi ia cazierul și din Anglia, și din România”

După ce a lămurit actuala situație dintre el și Teo, Andrei Lemnaru a ținut să facă lumină și în ceea ce privește acuzațiile de violență fizică asupra femeilor. Fostul Ellei susține că nu este un om agresiv și că nu are nimic de ascuns.

”Nu am fost niciodată agresiv cu o femeie! Am fost acuzat de multe lucruri. E ușor să scoți pe gură. Nu voi fi agresiv, pentru că nu așa am fost crescut. Nu, nu mă afectează aceste acuzații. Eu și oamenii de lângă mine știm cine sunt. Să îmi ia cazierul și din Anglia, și din România, să se vadă dacă am vreo plângere. În ziua de astăzi, totul se plătește”, a explicat participantul de la Antena 1.

De asemenea, Andrei vorbește și despre reacția mamei sale când a aflat ce a putut face Ella la televizor, despre relațiile cu Andrușca și Andreea Crăciun, legătura cu restul concurenților și feedback-ul primit din partea telespectatorilor. Cu ce se ocupă de când s-a mutat înapoi în țară, aflați doar AICI.

