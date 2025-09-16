Ella Vișan s-a întâlnit cu Andrei Lemnaru după Insula Iubirii! Ce i-a spus el: „Asta mă doare”

Ella Vișan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, a făcut mărturisiri neașteptate după terminarea emisiunii. Fosta iubită a lui Andrei Lemnaru a dat cărțile pe față și a spus cum a decurs viața ei și a lui, după terminarea emisiunii.

Când s-a anunțat terminarea filmărilor în Thailanda, Ella a venit în România și, după doar o zi de stat în București, concurenta a plecat în UK, unde s-a dus în casa în care locuia cu Andrei Lemnaru.

Ella Vișan a mărturisit că știe faptul că fostul său partener spune lucruri diferite pe social media despre ultima dată când s-au văzut, și ea vrea să facă anumite clarificări. Concurenta a mai spus că deține și dovezi clare despre aceste lucruri. Ea a mărturisit că singurele obiecte pe care le-a luat din casă au fost doar hainele ei, precum și pisica despre care ea si Andrei au avut discuții înainte de emisiune.

„Nu a existat o relație între mine și Andrei, nici măcar de comunicare. Andrei a făcut câteva afirmați în social media. Nu știu exact ce urmărește cu aceste afirmații, dar cu siguranță fac toate demersurile pentru a oferi oamenilor care nu neapărat că mă susțin, dar care au văzut ceva în mine. Simt că le sunt datoare cu o dovadă despre autenticitatea vorbelor mele. Un alt aspect, singurele lucruri pe care mi le-am luat din acea casă au fost hainele. Ne-au rămas foarte multe lucruri personale în mașina care era doar pe numele lui. El a făcut afirmația că a găsit casa goală. Dețin dovezi care contrazic spusele lui. Eu le pot arăta și acum. Dar, când situația o va cere, le voi arăta”, a mărturisit Ella pentru Antena 1.

Ella Vișan s-a întâlnit cu Andrei Lemnaru după Insula Iubirii

Cei doi au stabilit că pisica va rămâne la Ella în caz că se despart, însă în mediul online Andrei ar fi susținut că a găsit casa goală. Blondina spune că acest lucru este total fals. De asemenea, Ella a mai spus că ea nu s-a întâlnit cu Andrei în luna mai, așa cum a spus el, ea predându-i cheile de la casă proprietarei, nu lui.

„Eu m-am întors în UK la o zi și jumătate după ce am ajuns în București. Am avut nevoie de o zi și o noapte cu mine, tocmai ca să îmi pun un pic în ordine, pentru că insula s-a terminat… Welcome to reality! Și trebuia să mă înțeleg în primul rând eu pe mine. Pe 29 dimineața am avut avion către UK. Pe 1 martie, ca să menționez. Pe 1 aprilie deja părăseam casa în care eu și cu Andrei am locuit. Singurele lucruri pe care le-am luat din acea casă au fost Mia, pisica mea, fetița mea. Un lucru stabilit dinainte între mine și Andrei, când nici măcar nu era vorba despre Insula iubirii între noi doi. Am spus, dintotdeauna, și-am discutat dacă va exista o separare între noi, Mia merge cu mine. El a fost de acord cu lucrul acesta. Pentru că nu a existat o întrevedere între mine și Andrei în luna mai, așa cum el a spus. Cheile nu au fost predate lui de la casă, ci proprietarei”, a mai adăugat blondina.

Ella a mai mărturisit că a existat o întâlnire între ei după Insula iubirii, chiar în restaurantul în care ea muncea, ca să discute despre despărțire. Dar Andrei a continuat să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat în Thailanda, fără să vrea să discute despre stadiul în care se află relația lor.

“Între noi a existat strict o scurtă întrevedere, în restaurantul în care eu eram manager, repet, dovezile spun totul, iar discuția dintre noi a fost bazată pe Insula Iubirii, deși noi, după GPS eram în UK, nu mai eram în Thailanda, nu mai eram în vilă, nu mai aveam bonfire, nu mai existau ispite în jurul nostru, dar totuși discuția către direcția asta mergea. Deci în continuare Andrei îmi demonstra că nu a înțeles ce s a întâmplat acolo, deși el încă trăia acolo, eu nu. Asta mă doare, de aceea am și susținut și o să susțin mereu hate-ul, pot fi 9 milioane de români, 100 de milioane de români, un miliard care să-mi dea cu hate. N-o să mă afecteze nici măcar o secundă, indiferent ce s-ar spune… În momentul în care omul cu care te căsătorești afirmă lucruri despre tine cu o ușurință debordantă și fără să se gândească la consecințe, doare. Chiar doare”, a spus Ella pentru Antena 1.

