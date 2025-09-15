Ella Vișan are iubit! Cum a reacționat jumătatea ei când a văzut imaginile fierbinți cu Teo la Insula Iubirii

Ella Vișan a lăsat în urmă trecutul, iar acum iubește din nou. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a dezvăluit că are un nou partener de viață, alături de care este foarte fericită. Află, în articol, ce a spus de despre noul iubit, dar și cum a reacționat acest atunci când a văzut la televizorul imaginile fierbinți cu ea și Teo Costache!

Ella Vișan și-a anunțat urmăritorii cei mai apropiați că are o nouă relație. Surprinzător este că înainte de a vorbi despre noul iubit a făcut o introducere în care a povestit cât de recunoscătoare îi este lui Teo. Blondina a precizat că acesta a avut un rol important în redescoperirea de sine.

„Teo a fost omul potrivit la momentul potrivit, un suflet pe care îl voi respecta mereu pentru rolul pe care l-a avut în descoperirea și redescoperirea mea. Îi port recunoștință pentru tot ceea ce a adus în viața mea. Însă, povestea mea de acum nu îl privește pe Teo. Difuzarea emisiunii a făcut ca persoana care îmi este alături astăzi, chiar dacă la distanță, să fie ușor afectată de imaginile cu noi, deși a știut dinainte tot ce înseamnă experiența Insula Iubirii. Îi mulțumesc Universului pentru felul în care fiecare etapă m-a condus către omul care, în prezent, îmi oferă iubire, grijă și protecție”, și-a început Ella Vișan dezvăluirea.

Cum a reacționat iubitul Ellei Vișan când a văzut imaginile cu Teo la Insula Iubirii

Ella Vișan nu a dezvăluit identitatea noului său iubit, susținând că acesta nu este prezent în mediul online și dorește să rămână în anonimat. Fosta concurentă de la Insula Iubirii s-a conformat și i-a respectat dorința.

Blondina a avut doar cuvinte de laudă la adresa bărbatului, semn că este foarte fericită alături de el. Ea a mărturisit că iubitul i-a fost alături în această perioadă, însă a recunoscut că a fost afectat de imaginile fierbinți cu Teo, din Thailanda.

„Persoana care îmi este alături astăzi nu este prezentă foarte mult în social media deoarece domeniul în care lucrează nu îi permite timp pentru asta, iar interacțiunile lui cu TikTok sunt extrem de rare. Câteodată mi-aș dori ca el să știe și să vadă ceea ce scriu, chiar dacă o fac foarte rar despre el, pentru că îi respect decizia de a rămâne în anonimat și prețuiesc intimitatea noastră ca relație. Da, a fost vizibil afectat de imaginile mele cu Teo, iar eu sunt la rândul meu afectată pentru că nu îmi expun viața personală și am ales să rămân discretă, tocmai pentru că sunt vulnerabilă și ușor de rănit. Totuși, mi-ar plăcea ca toată lumea să înțeleagă cât de mult îi mulțumesc pentru momentele în care a fost acolo pentru mine, chiar și atunci când eu îmi doream să pun capăt tuturor acestor situații în moduri pe care nu doresc să le discut. Este una dintre puținele persoane care a fost prezentă în situații delicate, atât după terminarea filmărilor, în acea perioadă de tranziție a vieții mele, cât și în timpul difuzării, când online-ul a instigat la foarte multă ură împotriva mea. A știut tot ce se întâmplă și a rămas conștient și echilibrat”, a mai spus fosta concurentă de la Insula Iubirii.

„S-a simțit depășit”

Ella Vișan a mai mărturisit că a rămas cu traume în urma fostei relații, iar iubitul ei a înțeles momentele copleșitoare prin care a trecut. Astfel, blondina a ținut să precizeze că îi va fi mereu recunoscătoare.

„Nu aș folosi cuvântul ‘copleșit’ pentru că este un bărbat în adevăratul sens al cuvântului care nu rezolvă situații prin live-uri, interviuri sau declarații publice, ci prin felul lui demn și calm de a fi. De multe ori s-a simțit depășit, iar eu însumi l-am oprit să ia atitudine, tocmai pentru a nu lăsa lucrurile să pară amenințătoare sau conflictuale. Poate că aceste rânduri nu vor ajunge niciodată la el, pentru că, repet, social media nu este o prioritate în viața lui, dar îi mulțumesc din inimă. Indiferent de direcția pe care o va lua relația noastră, el rămâne pentru mine un sprijin real, un om lângă care am putut să plâng, care a înțeles traumele readuse la viață de fosta relația și toate rănile emoționale dobândite după aceea. A fost acolo în cea mai grea perioadă, când în online circulau afirmații defăimătoare și instigări la ură fără temei și fără dovezi. Pentru toate acestea îi port o recunoștință pe care cuvintele nu o pot cuprinde”, a adăugat Ella.

